Флаги на балконах и в подъездах: как дома в Туркестане украшают ко Дню Независимости

Пятиэтажный дом в первом микрорайоне Туркестана привлек внимание горожан после того, как его жители оформили фасад и подъезды к государственному празднику.

На балконах развеваются государственные флаги — один из главных символов страны, независимости и суверенитета республики. В подъездах размещены небольшие флажки и воздушные шары небесно-голубого цвета с изображением солнца и парящего беркута. Дополняет оформление стенд с фотографиями героев, внесших вклад в обретение независимости Казахстана.

Как отмечают жители, инициатива родилась по внутреннему убеждению — из чувства искреннего уважения к своей стране и ее истории. Инициатором идеи, которую поддержали соседи, стала жительница дома № 3 Гульназ Орынтаева. По ее словам, независимо от сферы деятельности, каждый гражданин должен бережно относиться к независимости и осознавать ее ценность.

— Независимость нашей страны досталась нелегким путем. Особенно важно донести это понимание до подрастающего поколения. Именно из таких побуждений и родилась эта инициатива. Соседи сразу поддержали идею. Только в этом доме проживает более 20 детей. Если наши дети вырастут с чувством патриотизма и будут образованными, независимость нашей страны будет вечной, — говорит Гульназ Орынтаева.

