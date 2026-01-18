РУ
    18:52, 17 Январь 2026 | GMT +5

    ФК «Кайрат» усилился аргентинским полузащитником

    Футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Хуаном Себастьяном Себальосом, передает агентство Kazinform.

    ФК «Кайрат» усилился аргентинским полузащитником
    Фото: ФК «Кайрат»

    Как уточнили в пресс-службе клуба, соглашение с 24-летним правым вингером рассчитано до конца 2027 года. Рост футболиста — 168 см, вес — 65 кг.

    Хуан Себастьян Себальос родился в городе Хосе-Мария-Хауреги в провинции Буэнос-Айрес. Свою профессиональную карьеру он начал в клубе «Лос Андес», затем выступал за «Индепендьенте Ривадавию» и вторую команду «Тальереса».

    После выступлений на родине Себальос перебрался в Боливию, где защищал цвета клуба «Реал Оруро» из высшего дивизиона. В прошлом сезоне он был одним из лидеров команды, проведя 40 матчей и отметившись 18 голами и 5 результативными передачами.

    Напомним, ранее алматинский клуб также усилился бразильским защитником Лукасом Африко.

