ФК «Кайрат» усилился аргентинским полузащитником

Как уточнили в пресс-службе клуба, соглашение с 24-летним правым вингером рассчитано до конца 2027 года. Рост футболиста — 168 см, вес — 65 кг.

Хуан Себастьян Себальос родился в городе Хосе-Мария-Хауреги в провинции Буэнос-Айрес. Свою профессиональную карьеру он начал в клубе «Лос Андес», затем выступал за «Индепендьенте Ривадавию» и вторую команду «Тальереса».

После выступлений на родине Себальос перебрался в Боливию, где защищал цвета клуба «Реал Оруро» из высшего дивизиона. В прошлом сезоне он был одним из лидеров команды, проведя 40 матчей и отметившись 18 голами и 5 результативными передачами.

Напомним, ранее алматинский клуб также усилился бразильским защитником Лукасом Африко.