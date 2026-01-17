Футболист из клуба первой лиги Турции пополнил состав «Кайрата»

Соглашение рассчитано до конца 2026 года, а играть 30-летний центральный защитник в составе «Кайрата» будет по 44-м номером.

Последним клубом Лукаса Африко был турецкий «Ван Спор», за который он сыграл 11 матчей в Первой лиге Турции.

Ранее Лукас Африко играл за бразильский «Фламенго» из Гуаральюса. В дальнейшем он выступал за ряд известных бразильских клубов, включая «Сантос» и «Лондрину».

В 2018 году защитник перебрался в Европу, где провел несколько сезонов в чемпионате Португалии, защищая цвета «Маритиму» и «Эшторила». В 2023 году Лукас выступал за азербайджанскую «Габалу», после чего вернулся в Португалию и подписал контракт с «Фаренсе». Всего провел 75 матчей в высшем дивизионе Португалии и забил три мяча.

