РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:41, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Футболист из клуба первой лиги Турции пополнил состав «Кайрата»

    Футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с бразильским защитником Лукасом Африко, передает агентство Kazinform. 

    Лукас Африко
    Фото: ФК "Кайрат"

    Соглашение рассчитано до конца 2026 года, а играть 30-летний центральный защитник в составе «Кайрата» будет по 44-м номером.

    Последним клубом Лукаса Африко был турецкий «Ван Спор», за который он сыграл 11 матчей в Первой лиге Турции.
    Ранее Лукас Африко играл за бразильский «Фламенго» из Гуаральюса. В дальнейшем он выступал за ряд известных бразильских клубов, включая «Сантос» и «Лондрину».

    В 2018 году защитник перебрался в Европу, где провел несколько сезонов в чемпионате Португалии, защищая цвета «Маритиму» и «Эшторила». В 2023 году Лукас выступал за азербайджанскую «Габалу», после чего вернулся в Португалию и подписал контракт с «Фаренсе». Всего провел 75 матчей в высшем дивизионе Португалии и забил три мяча.

    Ранее игрок «Кайрата» Еркин Тапалов высказался о главной звезде «Реал Мадрид».

    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Кайрат»
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают