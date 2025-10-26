ФК «Кайрат» в пятый раз стал чемпионом Казахстана

Эта встреча стала центральным событием 26-го тура, ведь именно в ней решается судьба чемпионства. Атмосфера на стадионе с первых минут — по-настоящему праздничная: трибуны заполнены до отказа.

Фото: Александр Павский / Kazinform

С самого начала инициативой владели хозяева поля. Уже на 3-й минуте Мрынский опасно пробил головой, однако мяч прошел чуть выше ворот. «Желто-черные» активно прессинговали, создавая давление на защиту соперника, однако воспользоваться моментами не смогли.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На 14-й минуте ответ гостей оказался результативным: Марин Томасов получил мяч в штрафной, обыграл защитников и точно пробил в угол ворот — 0:1.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Дальнейшая игра проходила в равной борьбе, с обилием единоборств в центре поля. Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин попытался освежить игру, проведя замену — на 39-й минуте вместо Офри Арада вышел Дамир Касабулат. Однако счет остался прежним. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу «Астаны».

Фото: Александр Павский / Kazinform

После перерыва алматинцы усилили давление на ворота соперника. На 56-й минуте Дастан Сатпаев восстановил равновесие, воспользовавшись ошибкой обороны гостей — 1:1. Оставшееся время команды обменивались атаками, но счет больше не изменился.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ничейный результат обеспечил «Кайрату» первое место в турнирной таблице и пятое чемпионство в истории клуба. Напомним, в прошлом сезоне алматинцы также стали победителями национального первенства.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Отметим, что «Астана» является семикратным чемпионом Казахстана.

Напомним, что встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе Маттео Маркетти.