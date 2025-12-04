Финансовые нарушения почти на 59 млрд тенге выявили в Жамбылской области после госаудита

Как отмечается в аудиторском заключении, за период 2020–2024 годов регион демонстрирует рост ключевых макроэкономических показателей. Однако удельный вес области в общей структуре ВВП Казахстана снизился с 2,7% до 2,3%.

По итогам 10 месяцев текущего года объем привлеченных инвестиций в регион составил свыше 553 млрд тенге, что в 1,4 раза выше показателей за аналогичный период 2024 года. Однако по уровню инвестиций в основной капитал за период 2020–2024 годов область отстает от лидеров республиканского рейтинга более чем в 3,5 раза.

В целом аудит ВАП выявил ряд нарушений и недостатков в части бюджетного планирования, государственных закупок, управления инвестиционными проектами, а также в деятельности АО СПК «Тараз».

Так, сохраняется высокая зависимость Жамбылской области от поступлений из республиканского бюджета, доля которых за 2020–2024 гг. в среднем составляет 80%. За этот период рост трансфертов составил более 51% — с 344 млрд тенге до 521 млрд тенге. При этом аудиторы выявили, что в области допущены факты неосвоения бюджетных средств на сумму более 38 млрд тенге.

Программа развития региона на 2021–2025 годы не включает в себя показатели и мероприятия по решению ряда наиболее значимых и актуальных проблем. Это отсутствие очистных сооружений в г. Тараз, рост числа очередников на получение жилья и низкий уровень внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях.

В сфере госзакупок выявлены факты необоснованного применения отделами строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Тараз особого порядка заключения договоров с грифом «Для служебного пользования», что приводит к ограничению добросовестной конкуренции.

Кроме того, имеются случаи заключения договоров с аффилированными компаниями. Аудиторы отметили слабый контроль за реализацией инвестиционных проектов в городе Тараз и области. Так, имеют место факты оплаты подрядчикам невыполненных объемов работ и перечисления авансов при наличии еще непогашенных задолженностей. Например, отдел ЖКХ г. Тараза в июне текущего года оплатил свыше 537 млн тенге по 2-м проектам среднего ремонта городских автодорог, но по истечении 70 дней работы так и не были начаты. Фактическое выполнение оплаченного объема работ началось только вследствие проведения аудита в августе т. г.

Еще один пример — строительство подводящего газопровода к 18 населенным пунктам Шуского района Жамбылской области не может завершиться на протяжении более 6 лет при нормативном сроке в 2 года, что привело к неэффективному использованию выделенных 8,2 млрд тенге по причине их неосвоения и возврата в вышестоящий бюджет.

Что касается социально-предпринимательской корпорации «Тараз», в плане развития отсутствуют показатели, направленные на повышение эффективности деятельности общества. Кроме того, в декабре 2024 года количество имеющихся показателей было сокращено с 18 до 5 единиц, а индикаторы по оставшимся скорректированы до фактически достигнутых результатов.

В целом по итогам аудита установлены: финансовые нарушения на 58,5 млрд тенге, в том числе 47,1 млрд тенге нарушения в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности; неэффективное планирование и использование бюджетных средств — на 75,6 млрд тенге. Работа по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечению должностных лиц к ответственности, а также внесению необходимых изменений в законодательство будет находиться на контроле Высшей аудиторской палаты.

Ранее ряд должностных лиц привлекли к ответственности после аудита ВАП в Северо-Казахстанской области.