Финансовая пирамида S-Group: ущерб превысил 136 млн тенге

— Компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год, — сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Отмечается, что для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности».

— В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях. Сумма причиненного ущерба превысила 136 млн тенге. На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц, добавили в АФМ.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пресечена деятельность финпирамиды «ELL QUATY».