    09:38, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Финансовая пирамида S-Group: ущерб превысил 136 млн тенге

    В Астане проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»), передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    финпирамида
    Фото: АФМ

    — Компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год, — сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Отмечается, что для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности».

    — В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях. Сумма причиненного ущерба превысила 136 млн тенге. На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц, добавили в АФМ.

    С санкции суда на указанное имущество наложен арест. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане пресечена деятельность финпирамиды «ELL QUATY».

    Астана АФМ Финансовая пирамида
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
