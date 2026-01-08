Финансирование детского спорта в Казахстане увеличат почти вдвое

Переход на подушевое финансирование позволит повысить уровень обеспечения детско-юношеского спорта. Так, на содержание одного спортсмена в детско-юношеских спортивных школах будет выделяться в среднем 415 тыс. тенге в год, тогда как в настоящее время при сметном финансировании данный показатель в среднем составляет 233 тыс. тенге.

— Следует отметить, что в настоящее время Министерство туризма и спорта является единственным государственным органом, использующим сметную систему финансирования. В связи с этим в целях повышения эффективности управления отраслью планируется переход на систему подушевого финансирования, — говорится в сообщении ведомства.

Реализация проекта потребует выделения дополнительных средств из местных бюджетов. Указанные расходы поддержаны решением Республиканской бюджетной комиссии, дополнительные средства будут выделены из местного бюджета.

Внедрение подушевого нормативного финансирования во всех ДЮСШ страны планируется с 1 января 2026 года.

Ранее депутаты Мажилиса на пленарном заседании во втором чтении приняли Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли». В ходе работы над документом они внесли поправки, которые напрямую поддерживают массовый и детский спорт.