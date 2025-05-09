Фильм о жизни эвакуированных в Казахстан в годы войны выходит в широкий прокат

Мировая премьера картины состоялась 20 апреля в рамках основного конкурса 47-го Московского международного кинофестиваля. Фильм был удостоен специального приза жюри — «Серебряный Георгий».

Картина снята в черно-белом формате и стилизована под кинохронику военных лет. Проект был реализован при поддержке АО «Национальная киностудия „Казахфильм“ имени Ш. Айманова».

Фото: Еламан Турысбеков

«Эвакуация» — антивоенная драма о судьбах простых людей, эвакуированных в Казахстан в годы Второй мировой войны. В центре повествования Наталья и ее дочь Галя, которые в поисках спасения движутся на восток, вместе с другими эвакуированными. Однако в суете и хаосе на одной из железнодорожных станций мать теряет ребенка. Отчаявшись, но не потеряв надежду, Наталья отправляется на поиски дочери в Алма-Ату.

Фото: Еламан Турысбеков

Режиссер и автор сценария фильма Фархат Шарипов поделился историей создания картины. По его словам, работа над проектом началась еще в 2019 году, однако вскоре съемочный процесс был прерван из-за пандемии. Далее съемочная группа столкнулась с организационными трудностями. Лишь спустя несколько лет фильм удалось завершить.

— Изначально мы запустили телесериал, отсняли и сдали, но материала оказалось так много, что мы поняли — из него должен получиться полнометражный фильм. Когда начали работать над этим проектом, началась пандемия, возникли новые сложности. И вот, спустя несколько лет, мы наконец завершили картину. Премьера в широком прокате состоится 19 июня — дата выбрана не случайно. Именно в эти дни, в 1941 году, началась вторая мировая война, — рассказал Фархат Шарипов.

Фото: Еламан Турысбеков

Он отметил, что «Эвакуация» — не просто фильм о войне. Это история о людях, которые даже в самые страшные годы находили в себе силы сохранять доброту, человечность и внутреннюю стойкость.

Съемки фильма проходили в Алматы. По словам режиссера, работа над картиной была непростой: процесс сопровождался многочисленными пересъемками, досъемками, тщательным подбором локаций, костюмов, реквизита и исторических зданий, чтобы максимально точно передать атмосферу военных лет. Художественная и операторская группы проделали колоссальную работу. Старое алматинское депо специально переделали под железнодорожный вокзал времен эвакуации, отдельные его части пришлось отстраивать заново. Некоторые сцены были сняты в заброшенном здании бывшей железнодорожной больницы, а также на территории завода — АЗТМ.

Отдельное внимание создатели уделили работе над сценарием, где трудились большое количество людей, включая консультантов. Главным источником стал архив писем, дневников и заметок обычных людей — солдат, тружеников тыла, эвакуированных семей, которые писали для себя в годы войны. Эти уникальные материалы были собраны волонтёрами в рамках Союза. По их содержанию авторы создали собирательный образ той эпохи, художники-постановщики тоже ориентировались на них при воссоздании деталей быта.

Фото: Еламан Турысбеков

Главные роли в фильме исполнили Наталья Витмер, Евдокия Скирта, Виталий Багрянцев, Дулыга Акмолда, Алтынай Негербек, Айжулдыз Багланова и другие актеры. Кастинг на проект был открытым — организаторы получили более двух тысяч заявок.

По словам Фархата Шарипова, им удалось собрать сильный актерский состав.

— В съемках приняли участие артисты ведущих театров страны — им. Лермонтова, им. Ауэзова. Для Евдокии Скырты, исполнившей главную роль, это дебют на большом экране. А Наталья Витмер прилетела к нам из Германии — удивительный случай. Она сразу почувствовала роль, поэтому мы ее утвердили, — поделился режиссер.

Кроме основной группы, в съемках участвовало множество людей, задействованных в массовых сценах. Самая масштабная из них объединила на съемочной площадке более 400 человек.

Пресс-секретарь АО «Национальная киностудия „Казахфильм“ имени Ш. Айманова» Гульнара Дарибаева сообщила, что киностудия оказала значительную поддержку в создании фильма, предоставив декорации, костюмы, необходимую технику, а также обеспечив работу специалистов по гриму и других профильных цехов. Она также отметила, что в настоящее время киностудия активно поддерживает молодых режиссёров и новые кинопроекты.

Ранее сообщалось, что в этом году в широкий прокат выйдут 10 отечественных фильмов, созданных при поддержке государства.

В Казахстане также снимут фильм о легендарной казахской девушке-снайпере Алие Молдагуловой.