Фильм об Алие Молдагуловой снимут в Казахстане: объявлен кастинг

Казахстанские кинематографисты готовятся к съемкам нового художественного фильма «Алия» - о легендарной казахской девушке-снайпере Алие Молдагуловой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Байопик о национальной героине, участнице Великой Отечественной войны, легендарном снайпере выйдет на большие экраны в мае 2025 года. Картина посвящается 100-летию Алии Молдагуловой, 80-летию Великой Победы.

Алия Молдагулова родилась в октябре 1925 года в ауле Булак (ныне - Хобдинском районе Актюбинской области). Будучи подростком, по доброй воле ушла на войну. На фронте Алия не боялась ни пуль, ни самых опасных заданий. На её счету десятки важных целей. Она отдала свою жизнь, поднимая в атаку бойцов, чтобы не провалилось наступление. Ей было всего 18 лет, когда она погибла.

Эта история настолько «зацепила» российскую журналистку, телеведущую и актрису Алёну Кулешову, что три года своей жизни она посвятила написанию сценария байопика. Отвергая мифы и легенды, она искала настоящую правду жизни. И сумела отыскать людей, близко знавших Алию.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Генеральный продюсер и один из сценаристов проекта Александр Шухов отметил, что идея создания фильма появилась еще в 2019 году.

- Историей казахской-девочки российская журналистка и актриса Алёна Кулешова заинтересовалась после открытия памятника Алие в Санкт-Петербурге. Она начала узнавать, почему столько улиц в Казахстане и России названы ее именем, в ее часть также названы школы и установлены памятники. Алия погибла, когда ей было 18 лет. Эта девочка прожила такую яркую жизнь, что мы говорим о ней до сих пор, спустя 80 лет. Она героиня, она очень искренняя, всех защищает, сама прорывается на фронт, всем помогает. Это настоящий защитник. Ее можно назвать супергероем, - рассказал Александр Шухов.

При написании сценария авторы очень тщательно изучали историю героини, искали архивные материалы и проводили беседу с консультантами.

- Статей про нее в интернете очень мало, нам нужно было найти, сопоставить, узнать реальные истории, а не мифы. Очень многое не подтвердилось, поэтому надо было перепроверять все факты. После тщательного анализа был написан сценарий. Это именно история Алии, это биография. На мой взгляд, он написан очень увлекательно. Сейчас этот проект в производстве, - сказал А. Шухов.

По его словам, это дорогостоящий проект - планируется потратить свыше 900 миллионов тенге. Съёмки будут проходить в Казахстане (рассматривается города Петропавловск, Усть-Каменогорск и Уральск) и, возможно, в Беларуси.

Режиссёром-постановщиком будущей картины станет молодой, но уже известный Ален Ниязбеков (в его творческой копилке такие работы, как «Каникулы в Таиланде», «Моя большая казахская семья», «Агашки по вызову 2: начало», «Ауылбайский участковый», «Ты — босс», «Алматы, я люблю тебя»).

- Мы задались целью использовать только те факты, которые подтверждаются и признаются как достоверные экспертами. В результате работы в московских военных архивах удалось собрать проверенную основу для драматургического материала… Весь сценарий у нас основан на фактах. Мы максимально старались сделать этот фильм честным, искренним и настоящим, - сказал Ален Ниязбеков.

Он отметил, что для картины выбран жанр психологической военной драмы, в которой раскрывается мотивация героини, идущей на подвиг.

- Когда мы говорим об Алие Молдагуловой, то к нам в голову сразу приходит Вторая мировая война. Но этот фильм не о войне, он об Алие. Мы затрагиваем ее детство, есть моменты взросления, подросткового периода, - сказал Ален Ниязбеков.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Оператор-постановщик фильма — Шерхан Тансыкбаев, известный по участию в таких картинах, как «Брат или брак», «Жол», «Возмездие», «Донор» и другие. Исполнительным продюсером картины выступает Зарина Кисикова, а кастинг-директором - Гульзура Есен.

9 мая официально стартует общенациональный кастинг — юную актрису на главную роль будут искать по всему Казахстану.

- Мы ознакомились со сценарием. Вырисовывали образ, характер. По описанию, Алия - 15-16-летняя девочка, казашка, ростом 150-155 см. Мы ее еще не нашли, будем объявлять масштабный открытый кастинг по всему Казахстану, - сказала Гульзура Есен.

Съемки фильма начнутся ближе к осени и закончатся ближе к зиме. Они будут поделены на несколько частей.