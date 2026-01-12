РУ
    12:27, 12 Январь 2026

    Филиал РЖД в СКО оштрафовали почти на два миллиона тенге

    Департамент АЗРК по Северо-Казахстанской области завершил расследование в отношении Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги», передает агентство Kazinform.

    В СКО начато расследование в отношении филиала «Российские железные дороги»
    Фото: Агентство по защите и развитию конкуренции РК

    Выявлено злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на услуги по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов.

    Суд назначил штраф 1,88 млн тенге и конфискацию 7,3 млн тенге монопольного дохода.

    С 1 января 2026 года цена услуги снижена с 754 698 до 536 357 тенге (более −28%).

    Ранее мы писали, что филиал ОАО «РЖД» в СКО повысил стоимость услуги метрологического обеспечения на 9,5%, после чего антимонопольным органом было начато расследование. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО АЗРК Регионы Казахстана Штрафы Железная дорога Россия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
