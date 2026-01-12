Филиал РЖД в СКО оштрафовали почти на два миллиона тенге

Выявлено злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на услуги по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов.

Суд назначил штраф 1,88 млн тенге и конфискацию 7,3 млн тенге монопольного дохода.

С 1 января 2026 года цена услуги снижена с 754 698 до 536 357 тенге (более −28%).

Ранее мы писали, что филиал ОАО «РЖД» в СКО повысил стоимость услуги метрологического обеспечения на 9,5%, после чего антимонопольным органом было начато расследование.