12:27, 12 Январь 2026 | GMT +5
Филиал РЖД в СКО оштрафовали почти на два миллиона тенге
Департамент АЗРК по Северо-Казахстанской области завершил расследование в отношении Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги», передает агентство Kazinform.
Выявлено злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на услуги по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов.
Суд назначил штраф 1,88 млн тенге и конфискацию 7,3 млн тенге монопольного дохода.
С 1 января 2026 года цена услуги снижена с 754 698 до 536 357 тенге (более −28%).
Ранее мы писали, что филиал ОАО «РЖД» в СКО повысил стоимость услуги метрологического обеспечения на 9,5%, после чего антимонопольным органом было начато расследование.