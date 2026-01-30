РУ
    14:52, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Филиал QAZAQGAZ AIMAQ обязали вернуть потребителям в Шымкенте 80,9 млн тенге

    Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Шымкент проведено расследование в отношении регионального производственного филиала АО QAZAQGAZ AIMAQ, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Газоснабжение
    Фото: акимат Акмолинской области

    В ходе расследования выявлено, что филиал допустил ущемление законных прав 1755 потребителей в результате злоупотребления доминирующим положением, что является нарушением требований статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

    По результатам проведенного расследования, департаментом, на основании статьи 226 Кодекса вынесено предписание о прекращении нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и устранении их последствий.

    Для восстановления первоначального положения предусмотрено проведение перерасчёта на общую сумму 80,9 млн тенге в пользу 1755 потребителей.

