Филиал QAZAQGAZ AIMAQ обязали вернуть потребителям в Шымкенте 80,9 млн тенге

В ходе расследования выявлено, что филиал допустил ущемление законных прав 1755 потребителей в результате злоупотребления доминирующим положением, что является нарушением требований статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

По результатам проведенного расследования, департаментом, на основании статьи 226 Кодекса вынесено предписание о прекращении нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и устранении их последствий.

Для восстановления первоначального положения предусмотрено проведение перерасчёта на общую сумму 80,9 млн тенге в пользу 1755 потребителей.