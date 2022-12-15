Фильм о посмертном донорстве сняли в Казахстане

15 Декабря 2022, 02:44

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Режиссер-документалист Канат Бейсекеев и продюсер Кайрат Нурмугамбетов совместно с журналистом и автором проекта о трансплантологии в Казахстане Оксаной Акуловой представили документальный фильм «Лист ожидания» о посмертном донорстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фильм рассказывает истории казахстанцев, которые ждут операцию по пересадке органов. Оксана считает, что говорить о посмертном донорстве важно, и эта тема должна перестать быть табуированной. Автор проекта «Лист ожидания» на примере реальных человеческих судеб поняла, что посмертное донорство дает шанс тысячам людей. Однако в Казахстане это направление пока не развито и желающих стать донорами крайне мало.

«В фильме есть герои, которым 10 лет назад пересадили донорское сердце, там есть человек, который первым в Казахстане дал согласие на пересадку органов умершей мамы. Также есть врач. Но в центре внимания люди, которые стоят в «листе ожидания». Лист ожидания - это национальный регистр, в который попадают все люди, нуждающиеся в пересадке органов», - сказала Оксана Акулова.

По данным авторов докфильма, в 2021 и 2022 годах в Казахстане было по четыре посмертных донора. Они спасли 25 жизней. Специалисты говорят, что их может быть минимум в 10 раз больше. На данный момент в листе ожидания на пересадку органов стоят 3532 человека, 67 из них – дети. В 2021 году и за 10 месяцев этого года умерли 558 пациентов, которые ждали посмертного донора.

«Посмертным донором в Казахстане может стать только совершеннолетний человек, которому врачи констатировали смерть мозга. Чаще всего это люди, которые попали в ДТП, погибли от несчастного случая или обширного инсульта, то есть люди, которые умерли от тяжелой травмы головы, несовместимой с жизнью. В таких случаях эти люди попадают в больницу, там их пытаются спасти, но в какой-то момент врачи понимают, что человека больше нет, и они проводят процедуру констатации смерти головного мозга. В таких больницах есть врачи, которые называются трансплантационные координаторы, они подходят к родственникам погибшего, и объясняют им, что их родственник умер, ему констатировали смерть мозга и просят их подписать согласие на посмертное донорство. То есть, просят у родственников разрешение взять органы этого человека для пересадки другим людям. Только после разрешения родственников врачи имеют право что-то сделать. Без согласия, они их не трогают. Но у нас очень мало посмертных доноров, потому что родственники отказываются по разным причинам. За 10 месяцев этого года их было всего четыре человека. В прошлом году их было тоже четыре», - объяснила спикер.

Социологи пришли к выводу, что уровень информированности на тему трансплантологии очевидно влияет на лояльность как к теме донорства органов, так и к принятию решений, связанных с ним. Исследования показали, что одна из причин, по которым люди настороженно относятся к трансплантологии – недостаточные знания.

Съемки фильма стартовали в ноябре 2021 года, этой осенью авторы вернулись к своим героям, чтобы узнать, как изменились их жизни.

«Когда я узнал про эту тему, понял, что это будет мой следующий документальный фильм. Основная мысль была - донести людям, что есть посмертное донорство и есть люди, которые стоят в листе ожидания. Показать, как они проводят будни и их переживания… Моя задача была информировать как можно больше людей. Мне было тяжело снимать. После таких тем я обычно болею. Я долго не мог взяться за эту тему, потом все же решился. Самое сложное было - это получить доверие героев. Чтобы они полностью раскрылись», - сказал Канат Бейсекеев.

Одна из героев картины Анар Шаймергенова рассказала, как чувствует себя после операции. Ей шесть месяцев назад пересадили почки в Минске.

«Для этого был объявлен сбор. Больше 70 тысяч долларов ушло на обследование, перелеты и саму операцию. Сейчас я живу благодаря донору. Я каждый день не перестаю благодарить своего донора. Сейчас понимаю, какая вкусная вода, потому что я четыре года не могла выпить стакан воды залпом. Кажется, что это мелочь, но для меня эта была мечта», - заявила героиня.

У женщины был диагноз хронический гломерулонефрит.

«Это может возникнуть от различных заболеваний и даже от стресса, сейчас у многих отказывают почки от энергетиков. Почки - это очень чувствительный орган. Я сейчас принимаю витамины и лекарства для того, чтобы мой организм правильно воспринимал орган. Но эта жизнь лучше, чем была раньше. Я могу нормально ходить без одышки, делать несколько дел в день. Нет давления», - поделилась Анар Шаймергенова.

Фото: кадр из видео