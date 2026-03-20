телерадиокомплекс президента РК
    13:08, 20 Март 2026 | GMT +5

    FIFA оштрафовала Израильскую футбольную ассоциацию

    FIFA оштрафовала Израильскую футбольную ассоциацию на 190 тысяч долларов США и вынесла предупреждение относительно ее дальнейшего поведения после расследования «предполагаемого нарушения, связанного с дискриминацией», передает агентство Kazinform. 

    FIFA оштрафовала Израильскую футбольную ассоциацию
    Фото: Facebook.com/Football Autopsie

    Дисциплинарный комитет Международной футбольной федерации расследовал обвинения в дискриминации, выдвинутые ранее Палестинской футбольной ассоциации (PFA) в мае 2024 года и пришел к выводу, что Израильская футбольная ассоциация (IFA) неоднократно нарушила свои обязательства как член организации. 

    Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) также обвинила Израильскую футбольную ассоциацию (IFA) в «допущении включения футбольных команд, расположенных на территории другой ассоциации (Палестины), в свою национальную лигу».

    В связи с этим ФИФА заявила, что «не должна предпринимать никаких действий, учитывая, что окончательный правовой статус Западного берега остается нерешенным и крайне сложным вопросом в рамках международного публичного права».

    — Израильская футбольная ассоциация (IFA) нарушила «статьи 13 (оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры) и 15 (дискриминация и расистские оскорбления) дисциплинарного кодекса FIFA, — говорится в заявлении Международной футбольной федерации. 

    Помимо штрафа и предупреждения, IFA обязана вывесить баннер с надписью «Футбол объединяет мир — нет дискриминации» рядом с логотипом Израильской футбольной ассоциации на следующих трех домашних матчах.

    — Размер, расположение и размещение баннера на стадионе должны быть представлены Израильской футбольной ассоциацией в ФИФА не позднее чем за 15 дней до каждого матча для утверждения, — говорится в заявлении. 

    Суд также обязал IFA «направить одну треть штрафа на реализацию комплексного плана по борьбе с дискриминацией и предотвращению повторных инцидентов».

    FIFA добавила, что «решение по-прежнему может быть обжаловано» Израильской футбольной ассоциацией.

    Ранее сообщалось, что FIFA выделит $1 млрд на спортивную инфраструктуру в развивающихся странах. 

     

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
