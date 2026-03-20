FIFA оштрафовала Израильскую футбольную ассоциацию

Дисциплинарный комитет Международной футбольной федерации расследовал обвинения в дискриминации, выдвинутые ранее Палестинской футбольной ассоциации (PFA) в мае 2024 года и пришел к выводу, что Израильская футбольная ассоциация (IFA) неоднократно нарушила свои обязательства как член организации.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) также обвинила Израильскую футбольную ассоциацию (IFA) в «допущении включения футбольных команд, расположенных на территории другой ассоциации (Палестины), в свою национальную лигу».

В связи с этим ФИФА заявила, что «не должна предпринимать никаких действий, учитывая, что окончательный правовой статус Западного берега остается нерешенным и крайне сложным вопросом в рамках международного публичного права».

— Израильская футбольная ассоциация (IFA) нарушила «статьи 13 (оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры) и 15 (дискриминация и расистские оскорбления) дисциплинарного кодекса FIFA, — говорится в заявлении Международной футбольной федерации.

Помимо штрафа и предупреждения, IFA обязана вывесить баннер с надписью «Футбол объединяет мир — нет дискриминации» рядом с логотипом Израильской футбольной ассоциации на следующих трех домашних матчах.

— Размер, расположение и размещение баннера на стадионе должны быть представлены Израильской футбольной ассоциацией в ФИФА не позднее чем за 15 дней до каждого матча для утверждения, — говорится в заявлении.

Суд также обязал IFA «направить одну треть штрафа на реализацию комплексного плана по борьбе с дискриминацией и предотвращению повторных инцидентов».

FIFA добавила, что «решение по-прежнему может быть обжаловано» Израильской футбольной ассоциацией.

