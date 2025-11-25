ФИФА выделит $1 млрд на спортивную инфраструктуру в развивающихся странах

Партнерство призвано помочь национальным правительствам проектировать, финансировать и строить современные многофункциональные спортивные объекты, соответствующие международным стандартам и служащие центрами общественной жизни, образования и социальной интеграции. Новые объекты будут создавать рабочие места, стимулировать развитие местного бизнеса и укреплять социальную сплоченность, предоставляя молодежи безопасные и современные пространства для встреч, тренировок и соревнований, говорится в релизе компании.

— Спорт — это больше, чем соревнование, это двигатель развития и инклюзии. Предоставляя льготное финансирование, мы помогаем странам создавать необходимую инфраструктуру, чтобы раскрывать потенциал, расширять возможности для молодежи и укреплять сообщества на поколения вперед, — заявил Генеральный директор SFD Султан бин Абдуррахман Аль-Маршад.

Благодаря предоставлению льготных кредитов SFD и ФИФА намерены тесно сотрудничать с государственными органами для реализации проектов, способствующих долгосрочной экономической устойчивости и развитию местного потенциала.

— Роль ФИФА — развивать футбол во всем мире, и многим нашим национальным ассоциациям требуется дополнительная поддержка инфраструктуры, необходимой для проведения соревнований. Благодаря этому Меморандуму о взаимопонимании с Саудовским фондом развития до 1 млрд долларов США будут предоставлены на строительство и модернизацию сертифицированных ФИФА стадионов. Это важный шаг к тому, чтобы наши ассоциации имели инфраструктуру, необходимую для того, чтобы сделать футбол по-настоящему глобальным, — добавил Президент ФИФА Джанни Инфантино.

Такое стремление опирается на убедительные данные о влиянии спорта на экономику: по оценкам независимых исследований, глобальная спортивная индустрия формирует почти 2% мирового ВВП, что подтверждает ее растущую роль в создании рабочих мест, развитии туризма и укреплении местных сообществ. При этом в мире насчитывается 211 национальных футбольных ассоциаций, и разрыв в уровне инфраструктуры между странами с современными объектами и теми, кто ими не располагает, остается значительным.

В сентябре этого года состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Глава государства высказал уверенность в том, что в сотрудничестве с ФИФА Казахстан сможет стать образцом динамичного развития футбола в регионе.