Фейковое фото тигра распространяют в соцсетях: что сообщили в Минэкологии Казахстана

В социальных сетях распространяется фотография с утверждением, что на ней запечатлен тигр, выпущенный на территорию государственного природного резервата «Иле-Балхаш», данная информация не соответствует действительности, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, передает агентство Kazinform.

Опубликованное изображение имеет признаки, указывающие на возможную генерацию с использованием технологий искусственного интеллекта (AI).

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

Выпущенная тигрица оснащена спутниковым GPS-ошейником. Специалисты государственного природного резервата «Иле-Балхаш» круглосуточно осуществляют мониторинг ее местонахождения и состояния. Поэтому информация о якобы случайной фиксации животного не соответствует действительности.

— Призываем граждан и представителей средств массовой информации проверять достоверность информации перед ее распространением и пользоваться только официальными источниками. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации, а также публикация недостоверных фото- и видеоматериалов может повлечь ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, — отметили в ведомстве.

31 июля в государственном природном резервате «Иле-Балхаш» в дикую природу выпустили самку амурского тигра по кличке Үміт. Это произошло впервые с момента исчезновения тигров на территории Казахстана более 70 лет назад.