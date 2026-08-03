Тигр вновь появился в дикой природе Казахстана спустя более 70 лет

31 июля в государственном природном резервате «Иле-Балхаш» в дикую природу выпустили самку амурского тигра по кличке Үміт. Это произошло впервые с момента исчезновения тигров на территории Казахстана более 70 лет назад, передает Kazinform со ссылкой на Минэкологии.

Как сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана, выпуск тигрицы стал первым практическим шагом в реализации программы по возвращению тигра в его исторический ареал и восстановлению его популяции.

Фото: Минэкологии

В выпуске приняли участие министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев, министр юстиции Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, а также представители научного сообщества, международных природоохранных организаций и эксперты, участвующие в реализации программы реинтродукции тигра.

Ранее сообщалось, что в Казахстане завершается один из ключевых этапов программы по возвращению тигра в дикую природу.