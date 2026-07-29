Тигры возвращаются: как Казахстан реализует масштабную программу

В Казахстане завершается один из ключевых этапов программы по возвращению тигра в дикую природу. Подробности — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Четыре тигра: как проходит адаптация

Как известно, сейчас на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» адаптацию проходят четыре амурских тигра, доставленные из России: два взрослых и два молодых. Кроме того, на территории резервата живут еще два тигра, которые были завезены из Нидерландов в 2024 году.

Все животные находятся под постоянным наблюдением специалистов. Ежедневно оцениваются их состояние здоровья, поведение и то, как они привыкают к новым условиям.

— По итогам проведенных наблюдений и ветеринарных обследований физическое состояние всех четырех тигров оценивается как хорошее. Животные демонстрируют стабильное поведение, хороший аппетит и высокую активность, — сообщили в Минэкологии в ответ на официальный запрос Kazinform.

Два взрослых тигра уже прошли основные этапы адаптации и демонстрируют естественные охотничьи навыки. Хорошо себя чувствуют и два молодых тигра: они растут и набирают массу в соответствии с возрастными нормами, отклонений или проблем со здоровьем специалисты не выявили. Детеныши отличаются хорошим аппетитом, умеренной пищевой активностью, ведут себя спокойно и продолжают успешно адаптироваться к условиям содержания.

Перед свободой — последние «экзамены»

Специалистам важно убедиться в двух вещах: хищники должны самостоятельно добывать пищу и правильно реагировать на присутствие человека. Пока результаты положительные.

Фото: Kazinform

— По итогам проведенных испытаний обе взрослые особи демонстрируют хорошие результаты. Их физическое состояние оценивается как хорошее, поведение полностью соответствует поведению диких животных. Специалисты подтвердили наличие устойчивой реакции избегания человека: при приближении людей к вольерам тигры предпочитают удаляться, а также не демонстрируют признаков агрессии или конфликтного поведения, — отметили в ведомстве.

На протяжении всей адаптации прямой контакт людей с тиграми полностью исключен. Даже кормят животных дистанционно. Это необходимо, чтобы хищники не привыкали к человеку и, главное, не воспринимали его как источник пищи.

Впереди у взрослых особей еще несколько дополнительных тестов. После них экспертная группа должна дать окончательное заключение: готовы тигры к самостоятельной жизни или им потребуется дополнительное время в адаптационном вольере.

Где будут жить хищники

Точной даты пока нет. Однако в Минэкологии впервые обозначили ориентировочный срок: если заключительные испытания пройдут успешно, выпуск может состояться уже в ближайший месяц.

Если решение о выпуске будет положительным, взрослые тигры останутся на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» в Балхашском районе Алматинской области.

— Решение о выпуске принимается исключительно на основе научных данных и рекомендаций международных экспертов после подтверждения готовности самих животных, — отмечают в Минэкологии.

Резерват объединяет два природных участка — «Прибалхашский» и «Дельта реки Или». Именно эта территория рассматривается как одна из наиболее перспективных для восстановления популяции тигра в Центральной Азии: здесь есть подходящие места обитания и необходимая кормовая база.

К реинтродукции готовили не только самих животных, но и территорию. Постановлением Правительства в январе 2026 года площадь резервата увеличили на 35 088,47 гектара. Сейчас она составляет 450 252,67 гектара.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

При этом ожидать, что выпущенный тигр будет постоянно находиться в одном месте, не стоит. Это крупный территориальный хищник, способный преодолевать значительные расстояния.

Поэтому после выхода животных на волю начнется новый этап программы — постоянное наблюдение. Всех выпущенных тигров оснастят спутниковыми GPS-ошейниками. Это позволит практически в режиме реального времени видеть, где находится животное.

Наблюдение будет вестись круглосуточно через центр мониторинга резервата. Система должна автоматически фиксировать приближение хищников к буферным зонам и населенным пунктам.

Если тигр начнет двигаться в сторону мест проживания людей, информация поступит специалистам. При необходимости будет усилено патрулирование и подключатся антиконфликтные группы.

Если тигр подойдет к людям

Безопасность населения — отдельная часть программы. В «Иле-Балхаше» уже сформирована антиконфликтная группа, задача которой — не допускать тигров к местам проживания людей и при необходимости отпугивать их.

Специалисты прошли соответствующее обучение. Кроме того, сформирована специальная группа по отлову и обездвиживанию тигров, если возникнет такая необходимость. Есть и система предупреждения жителей.

— В мае 2025 года открыта горячая линия для местных жителей. Здесь можно задать любой вопрос по тигру. Разработана специальная программа, которая будет индивидуально уведомлять местных жителей о приближении тигра на 5 км. от их домов или поселка. Предусмотрен и механизм на случай ущерба сельчанам. При поддержке международных организаций создано так называемое компенсационное стадо, из которого местные жители смогут получить компенсацию за любой потерянный из-за тигра скот, — говорится в ответе ведомства.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Меры безопасности также обсуждаются непосредственно с местными жителями на встречах с руководством резервата Иле-Балхаш.

Как адаптировались амурцы из Нидерландов

Отдельная история — два тигра, ранее доставленные в Казахстан из Нидерландов. В отличие от животных из России, выпускать их в дикую природу не планируют. Причина в том, что эти тигры выросли в условиях зоопарков.

— Тигры, прибывшие в Казахстан из Нидерландов, не предназначены для выпуска в дикую природу. Поскольку они выросли в условиях зоопарков, их основная роль — участие в программе разведения и получение возможного потомства, — пояснили в Минэкологии.

Вероятность успешного получения потомства специалисты оценивают примерно в 50%.

И здесь появляется еще одна важная перспектива программы: сами взрослые тигры из Нидерландов останутся в условиях содержания, а вот их будущие детеныши теоретически смогут выйти в дикую природу.

В будущем, если проект по рождению тигрят окажется успешным, взрослых особей переместят в другой вольер, расположенный при визит-центре резервата. В настоящее время оба тигра полностью адаптировались к условиям содержания, находятся в отличном физическом состоянии, демонстрируют естественное поведение и ежедневно находятся под наблюдением специалистов.

Будут ли завозить новых тигров

На сегодняшний день говорить о количестве и сроках возможного приезда новых тигров преждевременно, заявили в Минэкологии.

Сначала специалисты намерены завершить нынешний этап: выпустить взрослых тигров из России и проследить, как они адаптируются уже не в вольерах, а непосредственно в дикой природе.

— На данный момент конкретные сроки, количество животных и возможные источники их поступления не определены и будут рассматриваться по мере реализации следующих этапов проекта, — резюмировали в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Сегодня, 29 июля отмечается Международный день тигра. В 2024 году из Нидерландов и в 2026 году из Российской Федерации в нашу страну были доставлены амурские тигры.