Шесть туранских тигров проходят адаптацию в резервате Иле-Балхаш

Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра. В Казахстане продолжается работа по возвращению туранского тигра в его исторический ареал обитания и восстановлению природной экосистемы, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

— Когда-то туранский тигр был настоящим хозяином казахстанских степей, символом силы, свободы и дикой природы. Однако со временем этот величественный хищник исчез со своей исторической территории. Сегодня Казахстан реализует один из самых значимых природоохранных проектов — возвращение туранского тигра в его естественную среду обитания. Это не просто восстановление исчезнувшего вида, а возрождение природного баланса целой экосистемы, — отметили в Минэкологии Казахстана.

Важную роль в этом играет Государственный природный резерват «Иле-Балхаш», где ведется комплексная работа по созданию благоприятной среды для тигра, сохранению его кормовой базы и биоразнообразия. В 2024 году из Нидерландов и в 2026 году из Российской Федерации были доставлены амурские тигры.

Также в настоящее время в специализированном вольерном комплексе резервата проходят этап адаптации в общей сложности шесть тигров. Это один из ключевых этапов реализации проекта по возвращению туранского тигра в его исторический ареал.

— Тигр — это не только хищник. Это символ здоровья экосистемы, силы природы и ее гармонии. Там, где живет тигр, сохраняется естественное равновесие дикой природы. Сохраняя природу сегодня, мы создаем надежное наследие для будущих поколений. Пусть голос дикой природы никогда не смолкает, а туранский тигр вновь станет гордостью казахстанской степи, — говорится в сообщении Министерства.

Напомним, в Казахстане рога сайгака будут реализовывать по новым правилам с 4 августа.