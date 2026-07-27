Рога сайгака с 4 августа в Казахстане будут реализовывать по новым правилам

Министр экологии и природных ресурсов РК приказом от 22 июля 2026 года утвердил Правила реализации дериватов сайгака, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документом установлено, что под дериватами сайгака понимаются рога животного, а также продукция, произведенная из них или их производных.

Реализация будет проходить в форме электронного конкурса. Решение о продаже принимает уполномоченный орган, определяя цену, объем реализации и состав комиссии. После получения соответствующего решения продавец должен в течение 10 календарных дней разместить информацию на сайте реестра государственного имущества.

Продажа дериватов будет проводиться на основании решения уполномоченного органа не реже одного раза в квартал. При этом необходимо соблюдать требования Конвенции CITES о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Для организации и проведения конкурса создается комиссия из пяти человек. Подготовка к торгам включает сбор материалов по реализуемым дериватам, установление сроков проведения конкурса, публикацию объявления, прием гарантийных взносов, регистрацию участников и подготовку проекта договора купли-продажи.

До размещения объявления продавец обязан внести в базу данных веб-портала реестра сведения по каждому лоту:

Информацию о реализуемых дериватах. Место их нахождения. Данные балансодержателя с указанием почтового адреса, телефона и электронной почты. Не менее пяти фотографий каждого лота.

В объявлении о проведении конкурса на казахском, русском и английском языках указываются дата и время торгов, название конкурса, стартовая цена, размер гарантийного взноса, банковские реквизиты организатора, условия участия, требования к участникам, сроки подачи заявок, а также контактные данные продавца и организатора.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на веб-портале реестра, указав БИН, полное наименование юридического лица, данные первого руководителя, реквизиты банковского счета для возврата гарантийного взноса и контактную информацию.

Заявка подписывается электронной цифровой подписью и должна содержать согласие с условиями конкурса, ценовое предложение, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям.

Участники конкурса предоставляют документы о государственной регистрации юридического лица, разрешения или лицензии на производство лекарственных средств либо фармацевтической продукции с использованием дериватов сайгака, действующие сертификаты GMP и GDP, а также документы, подтверждающие право на импорт, таможенное оформление, хранение, переработку и использование дериватов.

Кроме того, участники должны письменно подтвердить обязательства:

не допускать продажу рогов сайгака на территории Казахстана;

самостоятельно получать необходимые документы и оплачивать расходы, связанные с экспортом;

предоставлять уполномоченному органу сведения о дальнейшей реализации дериватов третьим лицам;

вносить данные о движении дериватов и продукции из них в систему цифровой прослеживаемости страны участника.

Иностранные юридические лица дополнительно предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и необходимых документов с переводом на казахский и (или) русский языки.

До подачи заявки участник обязан внести гарантийный взнос в размере 15% от стоимости дериватов, указанной в объявлении о проведении конкурса.

После автоматической проверки веб-портал направляет участнику уведомление о принятии заявки либо об отказе с указанием причин. Затем комиссия рассматривает заявки и определяет участников, допущенных к торгам.

Вскрытие заявок проводится автоматически в дату и время, указанные в объявлении. Участники, получившие допуск, получают доступ к аукционному залу не позднее чем за час до начала конкурса.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за дериваты сайгака. Итоги каждого проданного лота оформляются протоколом, который подписывают продавец и победитель с использованием ЭЦП.

Договор купли-продажи заключается в электронном формате через веб-портал реестра либо в письменной форме в течение 10 календарных дней после подведения итогов конкурса.

Приказ вступает в силу с 4 августа 2026 года.

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