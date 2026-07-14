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    Будут ли снижать цену на мясо сайгака в Казахстане

    В Министерстве сельского хозяйства не планируют пересматривать рекомендованную стоимость мяса сайгака, которая сейчас составляет 1600 тенге за килограмм, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сайгак
    Коллаж: Kazinform / Gov.kz/ Canva/ violity.com

    Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Правительстве.

    — Мы рекомендовали цену, которая связана как раз с платой за использование животным миром — это раз, второе — затраты на транспортировку, на переработку, и сложилась там определенная цена, которую мы рекомендовали, — пояснил он.

    Оснований для пересмотра рекомендованной стоимости пока нет, отметили в ведомстве.

    — Пока мы не видим предпосылок. Потому, что если будет увеличение затрат со стороны перерабатывающих предприятий — это и рост на коммунальные услуги, и рост на дизельное топливо, там возможен пересмотр, — уточнил вице-министр.

    Напомним, Минсельхоз РК рекомендовал мясоперерабатывающим компаниям реализовывать мясо сайгаков по цене 1600 тенге за килограмм.

    Минсельхоз Цены и тарифы Сайгак Мясо сайгаков
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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