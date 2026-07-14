Будут ли снижать цену на мясо сайгака в Казахстане

В Министерстве сельского хозяйства не планируют пересматривать рекомендованную стоимость мяса сайгака, которая сейчас составляет 1600 тенге за килограмм, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Правительстве.

— Мы рекомендовали цену, которая связана как раз с платой за использование животным миром — это раз, второе — затраты на транспортировку, на переработку, и сложилась там определенная цена, которую мы рекомендовали, — пояснил он.

Оснований для пересмотра рекомендованной стоимости пока нет, отметили в ведомстве.

— Пока мы не видим предпосылок. Потому, что если будет увеличение затрат со стороны перерабатывающих предприятий — это и рост на коммунальные услуги, и рост на дизельное топливо, там возможен пересмотр, — уточнил вице-министр.

Напомним, Минсельхоз РК рекомендовал мясоперерабатывающим компаниям реализовывать мясо сайгаков по цене 1600 тенге за килограмм.