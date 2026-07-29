Тигр рядом: как в Казахстане планируют защищать людей после выпуска хищников на волю

Жителей в районе резервата «Иле-Балхаш» будут индивидуально предупреждать, если выпущенный в дикую природу тигр приблизится к их домам или населенному пункту на расстояние пяти километров. О мерах безопасности рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве в ответ на официальный запрос отметили, что безопасность местных жителей и их имущества является одним из приоритетов программы возвращения тигра в дикую природу Казахстана.

После выпуска перемещения хищников будут круглосуточно контролировать с помощью спутниковых и радиоошейников. В резервате уже сформирована специальная антиконфликтная группа. Специалисты прошли обучение по отпугиванию тигров, также сформирована специальная группа по отлову и обездвиживанию тигров при необходимости.

— Вопрос безопасности местных жителей и их имущества с самого начала является приоритетным. Разработана целая программа по предотвращению конфликтов между людьми и тигром. В частности, в резервате Иле-Балхаш сформирована антиконфликтная группа, задачей которой является недопущение тигров к местам проживания людей, — сообщили в Минэкологии.

Еще одна мера — система персонального оповещения населения. По данным министерства, горячая линия для местных жителей работает с мая 2025 года.

— Разработана специальная программа, которая будет индивидуально уведомлять местных жителей о приближении тигра на 5 км от их домов или поселка, — говорится в ответе ведомства.

Предусмотрен и механизм компенсации возможного ущерба. При поддержке международных организаций сформировано так называемое компенсационное стадо. Из него жители смогут получить возмещение за скот, потерянный из-за тигра.

Ранее сообщалось, что амурских тигров могут выпустить в дикую природу Казахстана уже в ближайший месяц. Точная дата будет определена после завершения всех процедур и получения заключений специалистов.

Напомним, что 29 июля отмечается Международный день тигра. Сегодня в Казахстане, в резервате Иле-Балхаш, шесть туранских тигров проходят адаптацию.