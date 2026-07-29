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    Амурских тигров в Казахстане планируют выпустить в дикую природу в ближайший месяц

    Взрослых амурских тигров, доставленных из России в государственный природный резерват «Иле-Балхаш», планируют выпустить в дикую природу уже в ближайший месяц, передает корреспондент агентства Kazinform.

    амурские тигры в Казахстане
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    В Министерстве экологии и природных ресурсов РК в ответ на официальный запрос агентства сообщили, что сейчас взрослые тигры проходят заключительный этап оценки готовности к самостоятельной жизни.

    — Специалисты проводят комплекс тестов, направленных на проверку их способности самостоятельно добывать пищу, а также на оценку реакции животных на присутствие человека. Именно результаты этих испытаний станут одним из ключевых факторов при принятии решения о сроках выпуска тигров, — отметили в ведомстве.

    амурский тигр в вольере
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    В Минэкологии отмечают, что пока оба взрослых тигра показывают хорошие результаты: их физическое состояние оценивается как хорошее, а поведение соответствует поведению диких животных. При приближении людей к вольерам тигры предпочитают удаляться, а также не демонстрируют признаков агрессии или конфликтного поведения. При этом впереди у животных еще дополнительные тесты.

    — На сегодняшний день вопрос выпуска взрослых тигров находится на завершающей стадии рассмотрения. При сохранении текущих положительных результатов и успешном прохождении заключительных этапов оценки выпуск может состояться уже в ближайший месяц. Однако точная дата будет определена исключительно после завершения всех предусмотренных процедур и получения соответствующих заключений специалистов, — сообщили в Минэкологии.

    амурский тигр пьет воду
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    В случае принятия положительного решения взрослые тигры, доставленные из Российской Федерации, будут выпущены на территорию государственного природного резервата «Иле-Балхаш». Решение о выпуске принимается исключительно на основе научных данных и рекомендаций международных экспертов после подтверждения готовности самих животных.

    амурский тигр в РК
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    Всего сейчас в «Иле-Балхаше» адаптацию проходят четыре амурских тигра из России — два взрослых и два молодых. По данным ведомства, все животные находятся в хорошем физическом состоянии, а проблем со здоровьем у них не выявлено.

    Напомним, 29 июля отмечается Международный день тигра. В 2024 году из Нидерландов и в 2026 году из Российской Федерации в нашу страну были доставлены амурские тигры.

    Казахстан Природа Минэкологии и природных ресурсов Животные Россия Окружающая среда
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
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