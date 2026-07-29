Амурских тигров в Казахстане планируют выпустить в дикую природу в ближайший месяц

Взрослых амурских тигров, доставленных из России в государственный природный резерват «Иле-Балхаш», планируют выпустить в дикую природу уже в ближайший месяц, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК в ответ на официальный запрос агентства сообщили, что сейчас взрослые тигры проходят заключительный этап оценки готовности к самостоятельной жизни.

— Специалисты проводят комплекс тестов, направленных на проверку их способности самостоятельно добывать пищу, а также на оценку реакции животных на присутствие человека. Именно результаты этих испытаний станут одним из ключевых факторов при принятии решения о сроках выпуска тигров, — отметили в ведомстве.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

В Минэкологии отмечают, что пока оба взрослых тигра показывают хорошие результаты: их физическое состояние оценивается как хорошее, а поведение соответствует поведению диких животных. При приближении людей к вольерам тигры предпочитают удаляться, а также не демонстрируют признаков агрессии или конфликтного поведения. При этом впереди у животных еще дополнительные тесты.

— На сегодняшний день вопрос выпуска взрослых тигров находится на завершающей стадии рассмотрения. При сохранении текущих положительных результатов и успешном прохождении заключительных этапов оценки выпуск может состояться уже в ближайший месяц. Однако точная дата будет определена исключительно после завершения всех предусмотренных процедур и получения соответствующих заключений специалистов, — сообщили в Минэкологии.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

В случае принятия положительного решения взрослые тигры, доставленные из Российской Федерации, будут выпущены на территорию государственного природного резервата «Иле-Балхаш». Решение о выпуске принимается исключительно на основе научных данных и рекомендаций международных экспертов после подтверждения готовности самих животных.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Всего сейчас в «Иле-Балхаше» адаптацию проходят четыре амурских тигра из России — два взрослых и два молодых. По данным ведомства, все животные находятся в хорошем физическом состоянии, а проблем со здоровьем у них не выявлено.

Напомним, 29 июля отмечается Международный день тигра. В 2024 году из Нидерландов и в 2026 году из Российской Федерации в нашу страну были доставлены амурские тигры.