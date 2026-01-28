Фейковые рассылки: школы и колледжи в Кокшетау все еще находятся под контролем полиции

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 22 и 24 января в телеграм-чате были распространены сообщения о нападениях на учебные заведения города Кокшетау: школы и колледжи.

— Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. Для обеспечения безопасности учащихся и преподавательского состава правоохранительными и государственными органами приняты соответствующие меры. Учебные заведения находятся под контролем полиции, — отметил начальник управления по противодействию экстремизма ДП Акмолинской области Марат Дукембаев.

В настоящее время по обоим фактам полицейские возбудили уголовные дела, проводятся мероприятия по установлению авторов ложных сообщений и привлечения их к ответственности.

— Указанные каналы неоднократно блокировались, однако злоумышленники создают новые и продолжают свои преступные действия. Мы убедительно просим граждан не поддаваться панике, соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Просим не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения. Следует помнить, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность, — добавил Марат Дукембаев.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские устанавливают авторов фейков об атаках на школы Кокшетау.