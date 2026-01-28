РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:35, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Фейковые рассылки: школы и колледжи в Кокшетау все еще находятся под контролем полиции

    Каналы, по которым шли фейковые рассылки, неоднократно блокировались акмолинскими полицейскими, но злоумышленники создают новые и продолжают свои преступные действия, передает корреспондент Kazinform.

    полиция
    Фото: МВД РК

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 22 и 24 января в телеграм-чате были распространены сообщения о нападениях на учебные заведения города Кокшетау: школы и колледжи.

    — Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. Для обеспечения безопасности учащихся и преподавательского состава правоохранительными и государственными органами приняты соответствующие меры. Учебные заведения находятся под контролем полиции, — отметил начальник управления по противодействию экстремизма ДП Акмолинской области Марат Дукембаев.

    В настоящее время по обоим фактам полицейские возбудили уголовные дела, проводятся мероприятия по установлению авторов ложных сообщений и привлечения их к ответственности.

    — Указанные каналы неоднократно блокировались, однако злоумышленники создают новые и продолжают свои преступные действия. Мы убедительно просим граждан не поддаваться панике, соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Просим не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения. Следует помнить, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность, — добавил Марат Дукембаев.

    Напомним, ранее сообщалось, что полицейские устанавливают авторов фейков об атаках на школы Кокшетау. 

    Теги:
    Колледжи Фейки Регионы Казахстана Полиция Кокшетау школа Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают