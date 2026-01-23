Полицейские устанавливают авторов фейков об атаках на школы Кокшетау

Как следует из распространяемого по чатам скрина, в Кокшетау якобы готовились атаки сразу на несколько школ, в ходе которых неизвестные угрожали расправиться с учащимися заведений. Узнав об этом, родители забили тревогу и захотели забрать своих детей с занятий.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по распространяемому в социальных сетях сообщению о нападении на учебные заведения города Кокшетау сотрудниками полиции проводится проверка.

— В ходе первоначальных мероприятий данные факты не нашли своего подтверждения. Распространяемая информация является фейковой и не соответствует действительности. В настоящее время приняты меры по обеспечению безопасности, — сообщили в ведомстве.

Одновременно стражи порядка проводят комплекс мер по установлению авторов сообщения. Как добавили в ведомстве, ситуация находится на контроле руководства департамента полиции.

Полицейские также призвали граждан соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации, не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения.

Напомним, ранее сообщалось, что информацию о готовящихся атаках на школы опровергли в полиции Алматы.