Полицейские устанавливают авторов фейков об атаках на школы Кокшетау
Стражи порядка сообщили, что распространяемые в соцсетях сообщения о готовящихся нападениях на ряд школ города Кокшетау носят фейковый характер, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как следует из распространяемого по чатам скрина, в Кокшетау якобы готовились атаки сразу на несколько школ, в ходе которых неизвестные угрожали расправиться с учащимися заведений. Узнав об этом, родители забили тревогу и захотели забрать своих детей с занятий.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по распространяемому в социальных сетях сообщению о нападении на учебные заведения города Кокшетау сотрудниками полиции проводится проверка.
— В ходе первоначальных мероприятий данные факты не нашли своего подтверждения. Распространяемая информация является фейковой и не соответствует действительности. В настоящее время приняты меры по обеспечению безопасности, — сообщили в ведомстве.
Одновременно стражи порядка проводят комплекс мер по установлению авторов сообщения. Как добавили в ведомстве, ситуация находится на контроле руководства департамента полиции.
Полицейские также призвали граждан соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации, не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения.
Напомним, ранее сообщалось, что информацию о готовящихся атаках на школы опровергли в полиции Алматы.