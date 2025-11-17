РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:24, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Фейк о готовящихся взрывах в школах Актобе распространяется в соцсетях

    Полиция приступила к проведению следственных мероприятий и призвала граждан не доверять распространяемым ложным сообщениям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    фейк
    Фото: из открытых источников

    В социальных сетях появилось сообщение о том, что более чем в десяти школах города Актобе якобы должны произойти взрывы и что готовятся нападения на детей. В связи с этим полиция начала досудебное расследование.

    — Департамент полиции осуществляет досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Приняты оперативные меры для установления лиц, распространивших данную информацию. Подозреваемые будут выявлены в ближайшее время и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством нашей страны. Одновременно усилены меры безопасности в организациях образования: усилена работа систем видеонаблюдения в школах, увеличено количество полицейских нарядов вблизи учебных заведений. Призываем граждан не доверять ложным сведениям и обращаться исключительно к официальным источникам информации, — сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

    Напомним, 9 ноября аналогичное сообщение распространялось и в городе Актау. В департаменте полиции отметили, что проводится работа по установлению источника распространения этих сведений, а также проверка информации, появляющейся в социальных сетях.

     

    Теги:
    Фейки Полиция Актобе школа
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают