Фейк о готовящихся взрывах в школах Актобе распространяется в соцсетях

В социальных сетях появилось сообщение о том, что более чем в десяти школах города Актобе якобы должны произойти взрывы и что готовятся нападения на детей. В связи с этим полиция начала досудебное расследование.

— Департамент полиции осуществляет досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Приняты оперативные меры для установления лиц, распространивших данную информацию. Подозреваемые будут выявлены в ближайшее время и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством нашей страны. Одновременно усилены меры безопасности в организациях образования: усилена работа систем видеонаблюдения в школах, увеличено количество полицейских нарядов вблизи учебных заведений. Призываем граждан не доверять ложным сведениям и обращаться исключительно к официальным источникам информации, — сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Напомним, 9 ноября аналогичное сообщение распространялось и в городе Актау. В департаменте полиции отметили, что проводится работа по установлению источника распространения этих сведений, а также проверка информации, появляющейся в социальных сетях.