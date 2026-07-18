Фестиваль искусств «Шәмші әндері» проходит в Туркестане

Фестиваль искусств «Шәмші әндері» стартовал в Туркестане в честь творчества легендарного казахского композитора и короля казахского вальса Шамши Калдаякова, передает агентство Kazinform.

На фестивале, главная цель которого — популяризация богатого музыкального наследия композитора, пропаганда национального искусства и поддержка творческого потенциала молодых исполнителей, принимают участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, представители интеллигенции региона, жители области и гости.

Фото: акимат Туркестанской области

В ходе вечера известные звезды эстрады страны и молодые исполнители исполняют любимые песни композитора. На сцене выступят квартет «Жігіттер», группы «Melomen», «Сарын» и «Turan Boys», а также исполнители Молдир Ауельбекова, Маржан Арапбаева, Алтынай Жорабаева, Досымжан Танатаров, Али Окапов, Газизхан Шекербеков, Аскар Жунусбеков, Канай, Руслан Акынбаев, Аяжан Нурмаханбет, Маржан Ерланкызы, Данияр Барыс, Эльвира Мамытова и другие артисты.

Фото: акимат Туркестанской области

Ведущие праздничного вечера - Нурсултан Есжан и Алла Гаврина.

Фото: акимат Туркестанской области

Отметим, по инициативе Главы государства городу Туркестану присвоен особый статус и принят специальный закон. В документе предусмотрена возможность активизации работы по превращению Туркестана в культурный, духовный, исторический и туристический центр тюркского мира. Сегодня в городе проделана соответствующая работа, количество туристов растет из года в год.