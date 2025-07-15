Фермеры Жетысая заявили о засухе, Минводы опровергло информацию

Но подача осуществляется только тем хозяйствам, которые заключили соответствующие договоры.

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что фермеры Жетысайского района с начала лета не получили ни капли поливной воды. По их словам, это может привести к банкротству и многомиллионным долгам перед хлопкозаводами.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации опровергли эти заявления. Там сообщили, что на сегодня аграриям района подано 236,1 млн кубометров воды, и ситуация в регионе остается стабильной.

— В данный момент по каналу «Достық» в Жетысайский район поступает 32 кубометра воды в секунду, проводится поочередный полив посевных площадей. Кроме того, первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров находится в Узбекистане для координации подачи воды в Казахстан по каналу «Достық», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, магистральный канал «Достық», который обслуживается Туркестанским филиалом РГП «Казводхоз», обеспечивает водой 84,3 тыс. га земель Жетысайского района. При этом подача осуществляется только тем хозяйствам, которые заключили договоры с РГП «Казводхоз».

С начала вегетационного периода филиалы «Казводхоз» подали аграриям пяти южных областей Казахстана более 5,35 млрд кубометров поливной воды, из которых 1,79 млрд кубометров пришлось на крестьянские хозяйства Туркестанской области.

Также в Жетысайском районе была проведена промывка почвы на 50 тысячах га для подготовки к посеву перед началом поливного сезона. На эти работы использовали более 125,7 млн кубометров воды.

Мало того, по словам представителей министерства, в этом году поливной сезон на юге Казахстана начался на 20 дней раньше из-за высокой температуры. Благодаря этому аграрии региона смогли собрать первый урожай капусты уже в апреле, дыни и арбузов — в мае, а баклажанов — в июне.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области из-за затянувшейся засухи и нехватки оросительной воды значительная часть посевов оказалась под угрозой гибели. Более 50 тысяч гектаров неорошаемых земель находятся в критическом состоянии. Это ставит под угрозу работу 336 фермерских хозяйств, которые напрямую зависят от урожая.