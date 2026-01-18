Фермеры Павлодарской области просят не вводить ограничения на экспорт моркови

По словам аграриев, при невозможности реализовать продукцию за рубежом им не останется иного выхода, кроме как выбрасывать полностью заполненные хранилища с выращенной морковью.

В Казахстане рассматривается возможность введения временного ограничения на экспорт моркови сроком на 3 месяца. Как поясняют в Министерстве торговли и интеграции, данная мера направлена на недопущение дефицита продовольствия на внутреннем рынке и на стабилизацию цен.

Между тем, фермеры Павлодарской области заявляют, что спрос на морковь уже сейчас заметно снизился. При этом складские помещения заполнены тысячами тонн продукции. В случае введения экспортных ограничений проблема заключается не только в реализации и без того дешевого товара, но и в высоком риске его порчи.

В Павлодарском регионе насчитывается большое количество хозяйств, специализирующихся на выращивании моркови.

По словам председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Черноярка» Николая Надедова, на складах предприятия скопились тонны моркови, тогда как на местном рынке покупателей практически нет.

Фото: Александр Вервекин

— Продукцию нашего кооператива на внутреннем рынке приобретают в крайне малых объемах. В то же время существует стабильный спрос со стороны Омской, Барнаульской и Новосибирской областей Российской Федерации. Если завтра будет введено ограничение, весь объём продукции, которую мы выращивали и собирали в течение всего лета, останется невостребованным и начнёт портиться в хранилищах. Уже через месяц морковь в складах начнёт приходить в негодность, поскольку срок ее хранения ограничен. Это означает, что нам придется выбросить на свалку тысячи тонн продукции. При этом на фермерах висят кредиты и лизинговые обязательства на миллионы тенге. Поэтому нам жизненно необходим устойчивый канал сбыта. Уже сейчас мы располагаем информацией о том, что на рынки южных регионов страны поступило 300 тысячи тонн моркови из Волгоградской области Российской Федерации. Возникает вопрос: почему в таком случае не закупается отечественная продукция? — отмечает он.

Схожую позицию высказывает и руководитель крестьянского хозяйства «Андас» Зейнолла Сальменбаев.

По его словам, если подобные ограничения будут вводиться регулярно, в перспективе в стране может не остаться желающих заниматься овощеводством.

— В случае введения ограничения на экспорт моркови мы потеряем рынки, на которых сегодня успешно реализуем свою продукцию. Если мы будем то открывать экспорт, то закрывать его, такие страны как Узбекистан и Кыргызская Республика начнут воспринимать нас как ненадежного партнера и откажутся от закупок. После этого у фермеров пропадет стимул заниматься выращиванием моркови. Например, в селе Черноярка есть хозяйства, которые специализируются исключительно на этой культуре. Какова будет их дальнейшая судьба? — задается вопросом аграрий.

Фото: Александр Вервекин

Согласно официальным статистическим данным, в настоящее время местные хранилища отпускают морковь по цене всего 70-80 тенге за килограмм. Таким образом, цена на продукт остаётся низкой, а дефицит на внутреннем рынке отсутствует.

В этой связи фермеры задаются вопросом: если складские запасы полностью покрывают потребности внутреннего рынка, в чем заключается целесообразность введения экспортных ограничений?

Аграрии подчеркивают, что подобные меры в долгосрочной перспективе могут привести к сокращению посевных площадей под морковь, что впоследствии напротив спровоцирует рост цен на данный овощ.

Как сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Адиль Исин, в прошлом году в Павлодарской области морковь была посеяна на площади 5 000 гектаров, а общий объем собранного урожая составил 165 000 тонн.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

До конца прошлого года 8 900 тонн моркови были экспортированы в Узбекистан и Российскую Федерацию, еще часть продукции была реализована с начала текущего года. В настоящее время в складских помещениях региона хранится 64 000 тонн моркови.

При этом около половины этого объема размещено в хранилищах, не оснащенных холодильным оборудованием. В таких условиях срок хранения продукции составляет не более 1-1,5 месяца.

С наступлением теплой погоды условия хранения начинают резко ухудшаться. Если учитывать, что уже с марта месяца в Казахстан начнется массовый завоз свежей импортной моркови из Узбекистана, то тысячи тонн продукции, находящиеся сегодня в местных хранилищах, могут оказаться невостребованными и в итоге будут выброшены.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нуржан Ашимбетов сообщил, что данная проблема находится в поле зрения Парламента. По его словам, в хранилищах страны, в том числе в Павлодарской области, в настоящее время сосредоточены достаточные объемы овощной продукции. Как правило, излишки урожая направлялись на экспорт, однако в этом году спрос на продукцию отсутствует.

— Ранее Министерство торговли и интеграции уже предпринимало попытку ввести ограничения на экспорт картофеля. Этот вопрос был вынесен на уровень Правительства, и, к счастью, тогда решение не было принято. Теперь аналогичная ситуация складывается вокруг моркови. По сути, проблема возникает из стремления профильного министерства найти ответ на вопрос: как сдержать рост цен в случае их повышения. Министерство опасается дальнейшего подорожания, но при этом не располагает действенными механизмами регулирования. При этом в ведомстве не учитывают реальную ситуацию, в которой сегодня находятся фермеры. Утверждение о том, что ограничение экспорта автоматически предотвратит рост цен, не выдерживает критики. Вместе с тем, у любой меры есть обратная сторона: в случае ограничения экспорта наши позиции на международных рынках неизбежно займут российские поставщики. Комитет по аграрным вопросам Мажилиса настаивает на том, чтобы ограничения вводились исключительно при наличии реальной угрозы продовольственной безопасности страны. На сегодняшний день такой угрозы не наблюдается, — подчеркнул депутат.

Фото: irbistv.kz

Нуржан Ашимбетов также отметил, что в регионах крайне слабо организована работа по либерализации цен и по налаживанию прямых поставок продукции между фермерами и торговыми сетями. Этот вопрос неоднократно поднимался Главой государства, однако на уровне областей конкретные результаты остаются незначительными.

По мнению депутата, для системного решения проблемы крупные поставщики должны создавать в крупных городах продовольственные хабы — в частности, оптово-распределительные торговые центры. При этом государство должно поддерживать такие проекты, предоставляя финансирование на льготных условиях.

В результате между регионами будет выстроена устойчивая система крупных поставок продовольственных товаров. Это позволит постепенно сократить зависимость внутреннего рынка от импортной продукции, которая сегодня занимает значительную долю.

— Одной из ключевых причин высокой стоимости продовольствия является недостаточное развитие межрегиональной логистики. Если посмотреть на западные регионы страны, туда в основном поступает овощная продукция из Российской Федерации, при этом её цена выше, чем в Павлодарской области. Если бы между регионами была налажена эффективная логистика, это принесло бы выгоду и потребителям, и фермерам. Сегодня перекупщики, которые скупают у фермеров продукцию по низкой цене, устанавливают стоимость по собственному усмотрению. До прилавка товар доходит с трёхкратным удорожанием. Например, крупный поставщик приобретает морковь со склада по цене 80 тенге за килограмм и перепродаёт её мелким поставщикам уже дороже. Те, в свою очередь, добавляют собственную наценку и реализуют продукцию магазинам. Магазины, чтобы не работать в убыток, закладывают в цену свою маржу. В результате морковь, закупленная по 80 тенге, продается в рознице по 200 тенге за килограмм. Аналогичная ситуация складывается и с картофелем: у фермеров его покупают по 120 тенге, а продают по 250 тенге. Это прямая зона ответственности Министерства торговли и интеграции. Без наведения порядка в системе торговли проблему цен решить невозможно. Нам нужно бороться не с производителями, а с перекупщиками. Сегодня мы поочерёдно вводим ограничения то на экспорт мяса, то на вывоз живого скота, то на картофель и морковь. Необходимо осознавать, что такими необоснованными решениями мы наносим сельскому хозяйству огромный ущерб и подрываем продовольственную безопасность страны, — добавил он.

Фото: Kazinform

В настоящее время к решению данной проблемы подключился депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ернур Айткенов, который готовит депутатский запрос в адрес Правительства.

В свою очередь Нуржан Ашимбетов пообещал в ближайшие дни принять участие в заседании межведомственной комиссии при Правительстве и донести позицию предпринимателей и фермеров.

Следует отметить, что Комитет по аграрным вопросам Мажилиса должен согласовывать решения министерства, касающиеся сельского хозяйства. В случае отсутствия согласия такие решения не подлежат принятию.

Важно подчеркнуть, что стабилизационный фонд Павлодарской области также заранее сформировал необходимые запасы моркови на предстоящий период.

— В стабилизационном фонде области имеется 6 600 тонн картофеля и 1 500 тонн моркови. Эти объемы покрывают не менее 50 процентов потребностей населения региона. В межсезонный период или в случае роста цен на рынке овощная продукция будет реализовываться с целью их стабилизации. В настоящее время из стабилизационного фонда картофель продаётся по цене 100 тенге за килограмм, морковь — по 110 тенге за килограмм, — сообщил председатель правления СПК «Павлодар» Даурен Жамбайбек.

Фото: Валерий Бугаев

Ранее депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев направил депзапрос вице-премьеру — министру национальной экономики Серику Жумангарину. В нем он заявлял, что казахстанские фермеры и предприниматели недовольны предложением о введении новых ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе моркови.

Напомним, что временный запрет на вывоз из Казахстана моркови ввели в конце прошлого года.