Морковь временно запретят вывозить из Казахстана

Речь идет о свежей и охлажденной моркови (ТН ВЭД 0706100001). Временный запрет будет на вывоз всеми видами транспорта как в третьи страны, так и в государства Евразийского экономического союза. Ограничение будет действовать три месяца.

При этом транзит моркови через территорию Казахстана под запрет не подпадает.

Запрет планируют ввести для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Основанием для этого стало решение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

Публичное обсуждение проекта приказа на портале «Открытые НПА» продлится до 29 декабря.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввел запрет на импорт яиц на один месяц.