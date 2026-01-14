РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:27, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Бизнес раскритиковал инициативу по ограничению экспорта сельхозпродукции — депутат

    Казахстанские фермеры и предприниматели недовольны предложением о введении новых ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе моркови, заявил в своем депзапросе к вице-премьеру — министру национальной экономики Серику Жумангарину депутат Темир Кырыкбаев, передает агентство Kazinform.

    Картофель морковь Картоп сәбіз
    Фото: Kazinform

    — Как показывает практика, запрет на экспорт не приводит к снижению цен, напротив, рост цен продолжается. При этом основная нагрузка ложится на производителей. Посредники и другие участники логистической цепочки от введения таких ограничений не страдают, поскольку известно, что к моменту поступления товара на прилавки магазинов его стоимость возрастает в несколько раз, — отметил депутат.

    Эксперты считают неэффективным стабилизировать цены исключительно за счет ограничения экспорта. Бизнес-сообщество открыто заявляет о своей позиции: если государство четко определит необходимый объем продукции для внутреннего рынка, фермеры готовы его обеспечить.

    По данным Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана, склады заполнены, дефицита моркови и картофеля нет. В этой связи возникает сомнение в объективности данных о нехватке продукции, представленных Министерством сельского хозяйства. Это свидетельствует об отсутствии системного диалога между государством и производителями.

    К примеру, только в Павлодарской области у фермеров имеется более 120 тысяч тонн запасов моркови. В текущих условиях даже реализация по цене 80 тенге за килограмм вызывает трудности из-за низкого спроса. При этом морковь — продукт не длительного хранения. Следовательно, временное ограничение экспорта еще больше сужает возможности сбыта уже имеющихся объемов.

    — Непродуманные административные решения ослабляют позиции отечественных фермеров на внешних рынках и приводят к утрате занятых ими ниш в пользу конкурентов. Логистические и партнерские связи, формировавшиеся годами, могут быть разрушены вследствие одного решения. Ранее аналогичные ограничения уже вводились на экспорт картофеля, мяса и лука, однако должных выводов по их итогам сделано не было. Краткосрочные административные подходы по-прежнему преобладают, — написал в депзапросе Т. Кырыкбаев.

    Такая политика в долгосрочной перспективе снижает мотивацию фермеров к развитию производства и повышает риск зависимости страны от импортной продукции.

    Напомним, что временный запрет на вывоз из Казахстана моркови ввели в конце прошлого года.

    Теги:
    Сельское хозяйство Фермеры Экспорт Сельхозпродукция Депзапрос Депутаты Запрет на вывоз
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают