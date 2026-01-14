Бизнес раскритиковал инициативу по ограничению экспорта сельхозпродукции — депутат

— Как показывает практика, запрет на экспорт не приводит к снижению цен, напротив, рост цен продолжается. При этом основная нагрузка ложится на производителей. Посредники и другие участники логистической цепочки от введения таких ограничений не страдают, поскольку известно, что к моменту поступления товара на прилавки магазинов его стоимость возрастает в несколько раз, — отметил депутат.

Эксперты считают неэффективным стабилизировать цены исключительно за счет ограничения экспорта. Бизнес-сообщество открыто заявляет о своей позиции: если государство четко определит необходимый объем продукции для внутреннего рынка, фермеры готовы его обеспечить.

По данным Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана, склады заполнены, дефицита моркови и картофеля нет. В этой связи возникает сомнение в объективности данных о нехватке продукции, представленных Министерством сельского хозяйства. Это свидетельствует об отсутствии системного диалога между государством и производителями.

К примеру, только в Павлодарской области у фермеров имеется более 120 тысяч тонн запасов моркови. В текущих условиях даже реализация по цене 80 тенге за килограмм вызывает трудности из-за низкого спроса. При этом морковь — продукт не длительного хранения. Следовательно, временное ограничение экспорта еще больше сужает возможности сбыта уже имеющихся объемов.

— Непродуманные административные решения ослабляют позиции отечественных фермеров на внешних рынках и приводят к утрате занятых ими ниш в пользу конкурентов. Логистические и партнерские связи, формировавшиеся годами, могут быть разрушены вследствие одного решения. Ранее аналогичные ограничения уже вводились на экспорт картофеля, мяса и лука, однако должных выводов по их итогам сделано не было. Краткосрочные административные подходы по-прежнему преобладают, — написал в депзапросе Т. Кырыкбаев.

Такая политика в долгосрочной перспективе снижает мотивацию фермеров к развитию производства и повышает риск зависимости страны от импортной продукции.

Напомним, что временный запрет на вывоз из Казахстана моркови ввели в конце прошлого года.