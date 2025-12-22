Фермеры Кызылорды переходят на технологии экономии воды

По его словам, на данный момент введены в эксплуатацию 9 проектов стоимостью 6 млрд 400 млн тенге.

— В последние годы местные фермеры ощутили последствия нехватки воды. По поручению Президента в регион прибыла правительственная делегация под руководством Премьер-министра, чтобы ознакомиться с состоянием посевов и условиями работы фермеров. В результате Министерством по чрезвычайным ситуациям был направлен личный состав из 139 специалистов со всех регионов страны, который в течение двух месяцев оказывал помощь нашим аграриям, — сообщил аким региона на брифинге в Астане.

По распоряжению Президента из резервов Правительства Кызылординской области выделено финансирование в размере 1 млрд тенге на приобретение 53 насосных установок. Благодаря своевременно принятым мерам посевные площади полностью обеспечены водой.

Сейчас в регионе ведется работа по максимально эффективному использованию водных ресурсов, внедрению технологий экономии воды и цифровизации водных систем.

— В этом году наши фермеры провели лазерное выравнивание 60 тыс. гектаров рисовых полей, что позволило увеличить урожайность на 30%. По поручению Президента для диверсификации растениеводства и широкого внедрения технологий экономии воды в регионе на ближайшие три года выделено более 34 млрд тенге государственной поддержки. На следующий год предусмотрено 10 млрд тенге. Площадь применения технологий экономии воды в этом году достигла 8 100 гектаров, что в два раза больше, чем в прошлом году, — добавил аким.

В трех районах области — Шиели, Казалы и Арал — реализуются три крупных проекта с участием иностранных компаний по посеву кукурузы и люцерны с применением технологий экономии воды.

— В этом году в регионе посеяно 189 600 гектаров сельхозкультур, в том числе 80 900 гектаров — рис. В настоящее время урожайность составляет 58,1 ц/га, собрано около 470 тыс. тонн зерна, — отметил Нурлыбек Налибаев.

