Почти 100 инвестиционных проектов реализуют в Кызылорде в ближайшие три года

По его словам, в целях диверсификации экономики в ближайшие три года планируется реализовать 98 инвестиционных проектов на общую сумму два триллиона 800 миллиардов тенге, что создаст более 12 тысяч новых рабочих мест.

— В этом году уже запущено 27 инвестиционных проектов на сумму более 300 миллиардов тенге. В июле открыт полностью автоматизированный кирпичный завод «Кызылорда Саз-М» стоимостью пять миллиардов тенге. Завод производит 90 миллионов кирпичей в год, обеспечивая 90 процентов потребности местного строительства. Также введен в эксплуатацию комплекс по производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий компании «Кызылорда Нан». Общая стоимость комплекса составляет пять миллиардов 600 миллионов тенге, — отметил аким на брифинге в СЦК в Астане.

Кроме того, в регионе начато строительство 14 крупных проектов на сумму 753 миллиарда 300 миллионов тенге, среди которых:

завод по переработке бытовых твердых отходов южнокорейской компании «Weezy U» — 37 миллиардов 800 миллионов тенге;

совместно с компанией «Табиғи тас Қызылорда» строится завод по производству извести мощностью 1,1 миллиона тонн в год на сумму 17 миллиардов 300 миллионов тенге, который будет введен в эксплуатацию в следующем году;

подписано инвестиционное соглашение с испанской компанией «Roca Group» о строительстве высокотехнологичного завода по выпуску санитарно-технической продукции до 500 тысяч изделий в год. Первый завод в стране обойдется в 44 миллиарда тенге, будет создано около 300 новых рабочих мест. Планируется запуск в 2027 году;

проект строительства теплиц компанией «Fabe-Agro» на сумму 134 миллиарда 500 миллионов тенге;

создание аграрно-промышленного кластера с швейцарской компанией «Harvest Agro»:

завод по технической переработке кукурузы, сои и сорго на 51 миллиард тенге, а также крахмалосиропный завод по глубокой переработке кукурузы на 40 миллиардов тенге.