ФБР сорвало планы терактов в новогоднюю ночь в Лос-Анджелесе
Спецслужба США сообщило о задержании четырех человек, которых подозревают в подготовке террористических атак в Лос-Анджелесе в новогоднюю ночь, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.
По данным американских властей, речь идет о предполагаемых участниках радикальной пропалестинской группы, которые планировали серию взрывов.
О задержаниях стало известно сегодня. По версии следствия, подозреваемые обсуждали и готовили атаки именно к празднованию Нового года, когда в городе проходят массовые мероприятия, а на улицах собираются тысячи людей. Какие именно объекты могли стать целями, ФБР пока не раскрывает.
Все четверо задержанных находятся под стражей, им готовятся предъявить обвинения, связанные с подготовкой терактов и участием в экстремистской деятельности.
Ранее в австралийском Сиднее был совершен теракт на Bondi Beach. Он произошел во время мероприятия по случаю начала иудейского праздника Ханука.
Германия, ЕС и Турция осудили террористическую атаку.