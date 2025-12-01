РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:54, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    ФБР сорвало планы терактов в новогоднюю ночь в Лос-Анджелесе

    Спецслужба США сообщило о задержании четырех человек, которых подозревают в подготовке террористических атак в Лос-Анджелесе в новогоднюю ночь, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.

    ФБР сорвало планы терактов в новогоднюю ночь в Лос-Анджелесе
    Фото: wikimedia

    По данным американских властей, речь идет о предполагаемых участниках радикальной пропалестинской группы, которые планировали серию взрывов.

    О задержаниях стало известно сегодня. По версии следствия, подозреваемые обсуждали и готовили атаки именно к празднованию Нового года, когда в городе проходят массовые мероприятия, а на улицах собираются тысячи людей. Какие именно объекты могли стать целями, ФБР пока не раскрывает.

    Все четверо задержанных находятся под стражей, им готовятся предъявить обвинения, связанные с подготовкой терактов и участием в экстремистской деятельности.

    Ранее в австралийском Сиднее был совершен теракт на Bondi Beach. Он произошел во время мероприятия по случаю начала иудейского праздника Ханука.

    Германия, ЕС и Турция осудили террористическую атаку.

