ФБР сорвало планы терактов в новогоднюю ночь в Лос-Анджелесе

По данным американских властей, речь идет о предполагаемых участниках радикальной пропалестинской группы, которые планировали серию взрывов.

О задержаниях стало известно сегодня. По версии следствия, подозреваемые обсуждали и готовили атаки именно к празднованию Нового года, когда в городе проходят массовые мероприятия, а на улицах собираются тысячи людей. Какие именно объекты могли стать целями, ФБР пока не раскрывает.

Все четверо задержанных находятся под стражей, им готовятся предъявить обвинения, связанные с подготовкой терактов и участием в экстремистской деятельности.

Ранее в австралийском Сиднее был совершен теракт на Bondi Beach. Он произошел во время мероприятия по случаю начала иудейского праздника Ханука.

Германия, ЕС и Турция осудили террористическую атаку.