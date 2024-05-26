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    20:17, 25 Май 2024 | GMT +6

    Фантастические виды Бухтарминского водохранилища опубликовало Минводы РК

    Фантастические виды Бухтарминского водохранилища опубликовало Минводы РК
    Фото: кадр из видео Минводы РК

    Видео с захватывающими видами Бухтарминского водохранилища Восточно-Казахстанской области выложила пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК, передает агентство Kazinform.

    Напомним, сегодня министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов прокомментировал готовность водохранилища к принятию воды из Китая.

    — Ознакомились с работой Бухтарминской ГРЭС, отрегулировали взаимодействие объекта с бассейновыми инспекциями. Сейчас мы тесно взаимодействуем со специалистами из Китая по поводу ситуации на границе, — сказал он

    22 мая Китай проинформировал Казахстан о сбросе воды расходом 1400 м3/с по трансграничным рекам.

    Также специалистами продолжается строительство двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище у села Куйган в Восточно-Казахстанской области. Общая длина объекта — 1316 метров.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Соцсети Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Видео Водохранилище
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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