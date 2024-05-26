Фантастические виды Бухтарминского водохранилища опубликовало Минводы РК

Видео с захватывающими видами Бухтарминского водохранилища Восточно-Казахстанской области выложила пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК, передает агентство Kazinform.

Напомним, сегодня министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов прокомментировал готовность водохранилища к принятию воды из Китая.

— Ознакомились с работой Бухтарминской ГРЭС, отрегулировали взаимодействие объекта с бассейновыми инспекциями. Сейчас мы тесно взаимодействуем со специалистами из Китая по поводу ситуации на границе, — сказал он

22 мая Китай проинформировал Казахстан о сбросе воды расходом 1400 м3/с по трансграничным рекам.

Также специалистами продолжается строительство двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище у села Куйган в Восточно-Казахстанской области. Общая длина объекта — 1316 метров.