Завершается строительство самого большого моста в РК через Бухтарминское водохранилище

Специалистами продолжается строительство двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище у села Куйган в Восточно-Казахстанской области. Общая длина объекта — 1316 метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

— На данный момент выполнено 81% работ по возведению опор моста: из 21 опоры построено 17, работы продолжаются на оставшихся четырех опорах. Также установлено 10 из 20 пролетных строений. Полностью завершено строительство временного технологического моста, который обеспечивает необходимые площадки для выполнения работ.

На подъездной дороге завершены работы по устройству земельного полотна и укладке дорожной одежды из песчано-гравийной смеси. Все необходимые материалы для дальнейших строительно-монтажных работ уже заготовлены», — отметил Председатель комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Толеген Абдуллин.