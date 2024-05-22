Прорыв дамбы в Китае приведет к подъему воды в ВКО

Министерство водных ресурсов и ирригации РК прокомментировало ситуацию с прорывом дамбы в Китае, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации РК находятся на постоянной связи с коллегами из Китая.

— Китайская сторона проинформировала нас о сбросе воды расходом 1400 м3/с по трансграничным рекам. Угрозы подтоплений населенных пунктов нет. Расход воды на р. Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1700 м3/с, уровень воды 543 см, — говорится в сообщении Минводы РК.

С учетом добегания стока, ожидается повышение уровня воды на гидрологическом посту р. Кара Ертис — с. Боран. В связи с этим работа специалистов филиала Казводхоза ВКО переведена на усиленный режим.

Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен с 500 м3/с до 800 м3/с.

Ситуация находится на особом контроле министра.

Завтра Нуржан Нуржигитов отправится в Восточно-Казахстанскую область. Сегодня в регионе работает вице-министр Алдамжаров.