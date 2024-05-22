РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:12, 22 Май 2024 | GMT +6

    Прорыв дамбы в Китае приведет к подъему воды в ВКО

    Дамба, подтопление, паводки, талые воды, СКО, укрепление
    Фото: pixabay.com

    Министерство водных ресурсов и ирригации РК прокомментировало ситуацию с прорывом дамбы в Китае, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации РК находятся на постоянной связи с коллегами из Китая.

    — Китайская сторона проинформировала нас о сбросе воды расходом 1400 м3/с по трансграничным рекам. Угрозы подтоплений населенных пунктов нет. Расход воды на р. Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1700 м3/с, уровень воды 543 см, — говорится в сообщении Минводы РК.

    С учетом добегания стока, ожидается повышение уровня воды на гидрологическом посту р. Кара Ертис — с. Боран. В связи с этим работа специалистов филиала Казводхоза ВКО переведена на усиленный режим.

    Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен с 500 м3/с до 800 м3/с.

    Ситуация находится на особом контроле министра.

    Завтра Нуржан Нуржигитов отправится в Восточно-Казахстанскую область. Сегодня в регионе работает вице-министр Алдамжаров.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Восточно-Казахстанская область Китай Вода Дамба
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!