Ежедневный мониторинг качества питания внедрен в казахстанских школах

По словам Гани Бейсембаева, в этом году усилены и утверждены соответствующие нормативные правовые требования. В частности, пересмотрены нормы питания в организациях образования в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

— В целях повышения качества питания в дошкольных и средних организациях образования внедрен ежедневный мониторинг качества питания. Усилены требования к квалификации поваров, их образованию и стажу работы. Введено требование по наличию санитарно-эпидемиологического заключения поставщика до начала деятельности. Также в организациях образования введено требование по установке видеонаблюдения на пищеблоках, — сказал министр.

Он также отметил, что на сегодня ведутся работы для обеспечения прозрачности процесса и автоматизации учета детей, получающих бесплатное питание в рамках проекта «Социальный кошелек». Совместно с Минздравом разработан новый стандарт питания в организациях образования, реализация которого запланирована на 2025 год.

Гани Бейсембаев сообщил, что на бесплатное питание школьников из местного бюджета выделено 162 млрд тенге.

Ранее соцопрос показал, что более трети родителей готовы лично контролировать школьное питание.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме работников сельского хозяйства, отметил, что «мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей. Пища в столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым — это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения».