Более трети родителей готовы лично контролировать школьное питание — соцопрос

Качество питания школьников Казахстана оказалось в центре общественного внимания. Недовольство родителей, учащихся и даже представителей власти привело к новым инициативам по улучшению системы школьного питания. Объединённые данные социального мониторинга и заявления Президента страны создают основу для важных изменений.

С началом нового учебного года проблемы системы образования традиционно становятся актуальными. Одной из ключевых тем обсуждения в 2024 году стала организация питания школьников, особенно на фоне резонансного случая, произошедшего в начале сентября — в Мангистауской области 58 школьников обратились за врачебной помощью из-за пищевого отравления.

Эту тему не обошел и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Выступая на Форуме работников сельского хозяйства, он акцентировал внимание на необходимости приведения школьного питания к международным стандартам.

— Нужен жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей. Пища в столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым — это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения, — высказался Глава государства.

Он поручил профильным ведомствам ужесточить контроль за соблюдением санитарных норм и улучшить качество продуктов, используемых в школьных столовых.

Отметим, что Общественный фонд «Әділдік және өркендеу» в период с 14 октября по 14 ноября 2024 года провёл масштабное исследование, в рамках которого почти 10 тысяч родителей со всех регионов Казахстана оценили качество школьного питания.

Результаты оказались неоднозначными:

удовлетворены питанием только 53% родителей;

45% оценивают питание как «хорошее» или «очень хорошее», лишь 8% считают его «отличным»;

более 25% родителей назвали питание «удовлетворительным», а около 10% — «плохим» или «очень плохим».

Проблема особенно ярко выражена в городских школах: здесь только 37% родителей дают положительные оценки питанию, тогда как в сельских школах таких респондентов около 60%.

Среди основных претензий:

недостаточно разнообразное меню — 33%;

нерегулярная свежесть продуктов — 27%;

маленькие порции — 22%.

Особенно остро вопрос размера порций затрагивает старшеклассников: доля родителей, считающих порции слишком маленькими, растёт с 17% для младших классов до 31% для старших.

Общественный фонд «Әділдік және өркендеу» планирует на основе проведённого мониторинга разработать рекомендации для повышения качества питания и направить их Министерству просвещения. В частности, в сотрудничестве с Казахской академией питания будут предложены меры по изменению состава школьного меню.

Социальный мониторинг показал, что каждый третий родитель (более 35%) готов лично участвовать в общественном контроле работы школьных столовых. Это, безусловно, большой ресурс для повышения качества питания в школах. Наш общественный фонд имеет большой опыт и продолжит проводить выездные проверки в школах, а также оказывать помощь в организации эффективного взаимодействия родителей, школьных администраций и ответственных органов власти по этому вопросу, — рассказала директор общественного фонда «Әділдік және өркендеу» Дана Рысмухамедова.

Более 55% родителей отмечают, что питание оказывает непосредственное влияние на здоровье их детей.