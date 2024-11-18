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    13:24, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Более трети родителей готовы лично контролировать школьное питание — соцопрос

    Значительная часть родителей (35%) готова лично участвовать в контроле школьного питания. Такой вывод вывод был сделан на основании социального мониторинга, проведенного общественным фондом «Әділдік және өркендеу», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Столовая в школе
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Качество питания школьников Казахстана оказалось в центре общественного внимания. Недовольство родителей, учащихся и даже представителей власти привело к новым инициативам по улучшению системы школьного питания. Объединённые данные социального мониторинга и заявления Президента страны создают основу для важных изменений.

    С началом нового учебного года проблемы системы образования традиционно становятся актуальными. Одной из ключевых тем обсуждения в 2024 году стала организация питания школьников, особенно на фоне резонансного случая, произошедшего в начале сентября — в Мангистауской области 58 школьников обратились за врачебной помощью из-за пищевого отравления. 

    Эту тему не обошел и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Выступая на Форуме работников сельского хозяйства, он акцентировал внимание на необходимости приведения школьного питания к международным стандартам.

    — Нужен жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей. Пища в столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым — это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения, — высказался Глава государства.

    Он поручил профильным ведомствам ужесточить контроль за соблюдением санитарных норм и улучшить качество продуктов, используемых в школьных столовых.

    Отметим, что Общественный фонд «Әділдік және өркендеу» в период с 14 октября по 14 ноября 2024 года провёл масштабное исследование, в рамках которого почти 10 тысяч родителей со всех регионов Казахстана оценили качество школьного питания.

    Результаты оказались неоднозначными:

    • удовлетворены питанием только 53% родителей;
    • 45% оценивают питание как «хорошее» или «очень хорошее», лишь 8% считают его «отличным»;
    • более 25% родителей назвали питание «удовлетворительным», а около 10% — «плохим» или «очень плохим». 

    Проблема особенно ярко выражена в городских школах: здесь только 37% родителей дают положительные оценки питанию, тогда как в сельских школах таких респондентов около 60%.

    Среди основных претензий:

    • недостаточно разнообразное меню — 33%;
    • нерегулярная свежесть продуктов — 27%;
    • маленькие порции — 22%.

    Особенно остро вопрос размера порций затрагивает старшеклассников: доля родителей, считающих порции слишком маленькими, растёт с 17% для младших классов до 31% для старших.

    Общественный фонд «Әділдік және өркендеу» планирует на основе проведённого мониторинга разработать рекомендации для повышения качества питания и направить их Министерству просвещения. В частности, в сотрудничестве с Казахской академией питания будут предложены меры по изменению состава школьного меню.

    Социальный мониторинг показал, что каждый третий родитель (более 35%) готов лично участвовать в общественном контроле работы школьных столовых. Это, безусловно, большой ресурс для повышения качества питания в школах. Наш общественный фонд имеет большой опыт и продолжит проводить выездные проверки в школах, а также оказывать помощь в организации эффективного взаимодействия родителей, школьных администраций и ответственных органов власти по этому вопросу, — рассказала директор общественного фонда «Әділдік және өркендеу» Дана Рысмухамедова.

    Более 55% родителей отмечают, что питание оказывает непосредственное влияние на здоровье их детей.

    Теги:
    Дети Питание школа
    Данияр Ищанов
    Данияр Ищанов
    Автор
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