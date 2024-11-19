1,7 млн школьников обеспечены бесплатным питанием в РК
На бесплатное питание школьников из местного бюджета выделено 162 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно поручению Главы государства, с прошлого года учащиеся начальных классов и дети из социально уязвимых слоев населения получают бесплатное горячее питание.
Гани Бейсембаев отметил, что министерство предприняло необходимые меры для обеспечения качества питания и утвердило соответствующие нормативные правовые требования.
Среди них:
• пересмотр норм питания в образовательных организациях на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения;
• внедрение ежедневного мониторинга качества питания бракеражными комиссиями и постоянный контроль межведомственными экспертными группами;
• обязательное наличие санитарно-эпидемиологического заключения у поставщиков до начала их деятельности;
• ужесточение требований к квалификации поваров, их образованию и стажу работы;
• установка систем видеонаблюдения в пищеблоках.
Кроме того, ведется работа по автоматизации учета детей, получающих бесплатное питание, в рамках проекта «Социальный кошелек».
Совместно с Министерством здравоохранения разработан новый стандарт питания в образовательных организациях, который планируется внедрить в 2025 году.
Ранее Глава государства поручил профильным структурам основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.