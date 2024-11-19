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    11:07, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    1,7 млн школьников обеспечены бесплатным питанием в РК

    На бесплатное питание школьников из местного бюджета выделено 162 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школьная столовая Мектеп асханасы
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Согласно поручению Главы государства, с прошлого года учащиеся начальных классов и дети из социально уязвимых слоев населения получают бесплатное горячее питание.

    Гани Бейсембаев отметил, что министерство предприняло необходимые меры для обеспечения качества питания и утвердило соответствующие нормативные правовые требования.

    Среди них:

    • пересмотр норм питания в образовательных организациях на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения;

    • внедрение ежедневного мониторинга качества питания бракеражными комиссиями и постоянный контроль межведомственными экспертными группами;

    • обязательное наличие санитарно-эпидемиологического заключения у поставщиков до начала их деятельности;

    • ужесточение требований к квалификации поваров, их образованию и стажу работы;

    • установка систем видеонаблюдения в пищеблоках.

    Кроме того, ведется работа по автоматизации учета детей, получающих бесплатное питание, в рамках проекта «Социальный кошелек».

    Совместно с Министерством здравоохранения разработан новый стандарт питания в образовательных организациях, который планируется внедрить в 2025 году.

    Ранее Глава государства поручил профильным структурам основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Образование Питание школа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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