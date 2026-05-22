ExxonMobil подтвердила интерес к долгосрочному сотрудничеству с Казахстаном

Советник Президента — председатель АСПиР Асет Иргалиев провел встречу с представителями ExxonMobil во главе со Старшим директором по международным правительственным отношениям Юрией Ким, передает Kazinform.

Как сообщает Агентство по стратегическому планированию и реформам, ExxonMobil является одной из крупнейших международных энергетических компаний мира и одним из крупнейших иностранных инвесторов в нефтегазовый сектор Казахстана. Компания осуществляет деятельность в стране с 1993 года и участвует в реализации ключевых энергетических проектов, включая Тенгиз, Кашаган и Каспийский трубопроводный консорциум.

По словам Асета Иргалиева, Казахстан реализует последовательную повестку политических и экономических преобразований, направленных на формирование современной и устойчивой модели развития государства.

— Сегодня конкуренция идет не только за ресурсы, но и за технологии, человеческий капитал и способность экономики быстро адаптироваться к глобальным изменениям. Именно поэтому для нас важно формировать системную и долгосрочную модель развития, — подчеркнул Асет Иргалиев.

Глава АСПиР также отметил, что нефтегазовый сектор продолжает оставаться одной из ключевых опор экономики Казахстана, одновременно создавая возможности для дальнейшей технологической модернизации и появления новых точек роста.

Также были обсуждены вопросы инвестиционной устойчивости, международной конкуренции за капитал, а также необходимость сохранения предсказуемых условий для долгосрочных инвестиций в условиях высокой глобальной неопределенности.

Фото: АСПиР

Юрия Ким высоко оценила развитие Казахстана за годы независимости и проводимые в стране преобразования.

— Казахстан прошел впечатляющий путь развития за годы независимости. Для международных партнеров особенно важно видеть целостную картину проводимых реформ и понимать долгосрочные приоритеты развития страны, — отметила Юрия Ким.

