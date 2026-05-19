Казахстан укрепляет статус безопасного региона для инвестиций

Первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев представил опыт Казахстана на экономическом форуме в Казани, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

Генеральная прокуратура Казахстана презентовала международному сообществу казахстанский опыт защиты прав инвесторов на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».

Первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев рассказал об опыте формирования новой модели защиты инвестиций.

Выступая перед участниками форума, он отметил, что в условиях глобальной конкуренции за капитал именно правовая предсказуемость, прозрачность и доверие к институтам становятся ключевыми факторами устойчивого экономического роста.

— Казахстан последовательно выстраивает благоприятную и предсказуемую среду для инвесторов. Сегодня мы предлагаем бизнесу не только открытые условия для работы, но и реальные механизмы правовой защиты. За каждым инвестиционным проектом должны стоять гарантии закона и ответственность государства, — подчеркнул Жандос Умиралиев.

По его словам, по поручению Президента Казахстана с 2024 года органы прокуратуры сопровождают значимые инвестиционные проекты на всех этапах их реализации.

За это время прокурорами защищены права более 2 тысяч инвесторов, устранены административные барьеры и обеспечен запуск 270 инвестиционных проектов, благодаря которым создано порядка 30 тысяч новых рабочих мест.

Отдельное внимание уделено институциональным реформам. Историческим Указом Президента в декабре 2025 года при Генеральной прокуратуре создан Комитет по защите прав инвесторов, а Генеральный прокурор наделен функциями Инвестиционного омбудсмена.

— Создание Комитета стало важным шагом в построении системы реальной правовой защиты инвесторов — от запуска проектов до их полноценного функционирования, — подчеркнул первый заместитель Генерального прокурора.

Сегодня прокуроры сопровождают около 3 тысяч инвестиционных проектов с участием иностранных партнеров из 36 стран на общую сумму порядка 200 млрд долларов США.

Участникам форума также были представлены цифровые инструменты мониторинга инвестиционных проектов, позволяющие в режиме реального времени выявлять риски, задержки и проблемные вопросы.

Еще одно важное новшество — создание при Комитете площадки для диалога между государством и бизнесом, направленной на досудебное урегулирование споров.

В завершение выступления Жандос Умиралиев подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере защиты инвестиций и предложил рассмотреть возможность создания постоянной экспертной платформы стран-партнеров по вопросам инвестиционного климата и правовой безопасности бизнеса.

На полях форума казахстанская делегация также провела двусторонние встречи с представителями России и Азербайджана. Особый интерес зарубежных партнеров вызвал казахстанский опыт создания Комитета по защите прав инвесторов и внедрения механизмов прокурорского сопровождения инвестиционных проектов.

Ранее в Казахстане состоялась торжественная церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Ассоциацией «Казахстанский Совет иностранных инвесторов».