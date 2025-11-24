Эвтаназия бездомных животных: почему депутаты продвигают скандальные поправки

— Как вы знаете, мы выезжаем в регионы два раза в год. Иногда, по разным причинам, бываем в регионах чаще, знакомимся с проблемами на местах. От наших избирателей поступают письма, обращения, жалобы. Мы рассматриваем и анализируем эти проблемы. Среди них в 2021, 2022, 2023 годах особенно часто поднимался вопрос об увеличении случаев нападения бездомных собак на людей. Я озвучиваю официальные данные, которые мы получили от соответствующих органов. За один год число людей, пострадавших от укусов агрессивных собак, составило 38 тысяч. Если посчитать в среднем, то в день около 100–103 человек становятся жертвами нападений собак. Это мы видим и в интернете, и в СМИ. Были случаи, когда покусаны дети — недавно то ли в Алматы, то ли в области пятилетнего ребенка искусали. Нападают и на женщин, — отметил Жанбыршин.

Вместе с депутатом Саматом Мусабаевым они подготовили документ, который предусматривает следующие ключевые нормы:

Усиление ответственности владельцев собак;

Отмена действующей практики, когда после стерилизации и вакцинации собак выпускают обратно на улицу;

Введение эвтаназии в случае, если животное никто не забрал после отлова.

По словам депутата, сегодня многие страны прибегают к эвтаназии — Франция, США, Япония и другие развитые государства.

— Наши зоозащитники говорят разное, критикуют нас, что мы поступаем неправильно, но это мировая практика. Мы не взяли это с потолка. В текущем законе есть высокий риск коррупции: могут не делать вакцинацию, стерилизацию, могут вообще не ловить собак. Могут отчитаться, что поймали собаку и провели манипуляции, и на этом «освоить» бюджет. Поэтому мы предлагаем следующее: отлавливать собак без хозяев, помещать их на пятнадцать дней в временные пункты. Если никто не заберет, разрешается эвтаназия, — сказал Жанбыршин.

В течение этих 15 дней частное лицо или зоозащитная организация может забрать собаку к себе, но прежде должно провести стерилизацию, вакцинацию и чипирование.

— Однако в ходе обсуждения рабочая группа депутатов решила, что 15 дней — слишком долго и требует много бюджетных средств, поэтому предложили сократить этот срок до пяти дней. Эта норма была принята, — отметил мажилисмен.

Вместе с тем, согласно предлагаемым нормам, животные, имеющие владельца, могут содержаться во временном пункте до 60 дней.

— Если у собаки есть хозяин, то срок ее содержания — около 60 дней, что предусмотрено Гражданским кодексом, потому что в этом случае собака считается имуществом. Возможно, что собака сбежала, хозяин заболел, попал в больницу или уехал в командировку. Тогда по чипу можно узнать владельца. Ему сообщают, что его собака находится в отлове, и он может забрать ее или попросить подержать некоторое время. В случае если он забирает, оплачивает затраты на содержание и забирает собаку. Если же он скажет, что она ему не нужна, он также оплачивает расходы, после чего собака подлежит эвтаназии. Такой гуманный механизм мы ввели в закон, — заключил Жанбыршин.

Ранее депутат Мажилиса Ирина Смирнова заявила, что выступит против поправок в закон «Об ответственном обращении с животными», предусматривающих эвтаназию бездомных собак через несколько дней после отлова.

Напомним, Закон РК «Об ответственном обращении с животными» был принят 30 декабря 2021 года. Оговаривалось, что закон принимается в целях защиты животных, обеспечения безопасности, укрепления нравственности и соблюдение принципов гуманности общества при обращении с животными.

Также ранее сообщалось, что в Казахстане готовят новые поправки для решения проблемы бродячих животных.

В апреле 2023 года на совещании по вопросам социально-экономического развития страны Президент Казахстана обратил внимание на проблему бродячих собак. Глава государства тогда отметил, что отношение к животным является «мерилом цивилизованности любого государства, а у нас с этим далеко не все в порядке».



