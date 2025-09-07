Депутат назвала «антигуманными» поправки в закон об ответственном обращении с животными

Ранее объединенное движение казахстанских зоозащитников выступило против внесения поправок в закон «Об ответственном обращении с животными», который обсуждают в Мажилисе. В частности, депутаты предлагают:

разрешить эвтаназию бездомных животных через пять дней после отлова;

отменить программу «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск»;

позволять владельцам сдавать животных на утилизацию.

Неравнодушные запустили петицию с просьбой рассмотреть альтернативный законопроект, разработанный казахстанскими экспертами в области права, ветеринарии и экологии.

— Мы на протяжении всего процесса рассмотрения законопроекта вносили поправки, но большинство из них не приняли. Вместе с коллегами Натальей Дементьевой и Снежаной Имашевой мы предлагали поправки — ввести обязательную вакцинацию, кастрацию, стерилизацию и возвращение животных в природу. Мы считаем, что уничтожать можно только агрессивных собак, а спокойные, социально адаптированные животные должны продолжать жить в обществе, — отметила Ирина Смирнова.

По ее словам, нынешний закон, который предлагается признать утратившим силу, направлен на гуманное отношение к животным, а проблемы возникли из-за того, что «чиновники на местах не отработали должным образом».

— Почему собаки нападают? Потому что они сбиваются в стаи. С ними не провели работу. И самое главное, что не внесли ответственность хозяев за размножение животных. Если всех собак кастрировать, стерилизовать и так далее, то не будут появляться животные необеспеченные вниманием. Будут бродячие, беспризорные. Если же собак просто отстреливать, не кастрировать, не стерилизовать, то они будут бесконечно размножаться. И остановить этот процесс будет невозможно, — считает депутат.

Смирнова назвала новый законопроект антигуманным и заявила, что он может негативно сказаться даже на воспитании детей.

— Я буду голосовать против. Считаю, что целиком этот законопроект ошибочный, антигуманный, он имеет вредное отношение и в воспитании детей, потому что такое потребительское отношение — когда делают все, чтобы животные размножались, а потом просто их сдают на убой, — это не гуманно, это несовременно, это ведет нас обратно, — заключила она.

Напомним, закон РК «Об ответственном обращении с животными» был принят 30 декабря 2021 года. Оговаривалось, что закон принимается в целях защиты животных, обеспечения безопасности, укрепления нравственности и соблюдение принципов гуманности общества при обращении с животными.

Также ранее сообщалось, что в Казахстане готовят новые поправки для решения проблемы бродячих животных.

В апреле 2023 года на совещании по вопросам социально-экономического развития страны Президент Казахстана обратил внимание на проблему бродячих собак. Глава государства тогда отметил, что отношение к животным является «мерилом цивилизованности любого государства, а у нас с этим далеко не все в порядке».