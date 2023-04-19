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Никто из представителей власти ими не занимается – Президент о жалобах на бродячих собак

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2023, 12:02
Никто из представителей власти ими не занимается – Президент о жалобах на бродячих собак

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ко мне постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собак, которыми никто из представителей власти не занимается, ссылаясь на соответствующий закон. Но идя по такому пути, мы можем потерять контроль над ситуацией», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что нельзя допускать агрессии к людям, особенно в отношении детей, со стороны бродячих собак.

«Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя. Между тем количество жертв нападения бродячих собак увеличивается. Это недопустимо. Принимайте меры», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


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