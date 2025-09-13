РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:08, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Евросоюз продлил санкции против России

    Государства-члены Европейского Союза договорились продлить на полгода уже действующие санкции в отношении российских компаний и физических лиц. Об этом сообщила в соцсети X верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас,  передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Евросоюз возмущен сносом Израилем школы на Западном берегу
    Фото: Anadolu

    Кая Каллас также отметила, что ЕС завершает работу над новым, 19-м, пакетом санкций против России. По словам Каллас, этот пакет будет направлен против «теневого флота» и банков РФ, в него будут включены и дальнейшие ограничения на продажу российской нефти.

    — Мы будем и дальше перекрывать Путину доступ к деньгам для ведения войны, — пообещала глава европейской дипломатии.

    По данным СМИ, в рамках 19-го пакета санкций Евросоюз может еще сильнее ограничить выдачу гражданам России туристических виз. 

    Ранее сообщалось, что европейская тройка инициировала процесс возврата санкций против Ирана.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
