Евросоюз продлил санкции против России

Кая Каллас также отметила, что ЕС завершает работу над новым, 19-м, пакетом санкций против России. По словам Каллас, этот пакет будет направлен против «теневого флота» и банков РФ, в него будут включены и дальнейшие ограничения на продажу российской нефти.

— Мы будем и дальше перекрывать Путину доступ к деньгам для ведения войны, — пообещала глава европейской дипломатии.

По данным СМИ, в рамках 19-го пакета санкций Евросоюз может еще сильнее ограничить выдачу гражданам России туристических виз.

Ранее сообщалось, что европейская тройка инициировала процесс возврата санкций против Ирана.