Евросоюз приветствует прогресс в делимитации армяно-азербайджанской границы

Европейская служба внешних действий приветствует прогресс, достигнутый в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы на основе Алматинского соглашения 1991 года, и, в частности, протокола, подписанного в ходе 9-го заседания пограничных комиссий Армении и Азербайджана 15 мая, что привело к соглашению по нескольким участкам границы, передает собственный корреспондент Kazinform.

— Евросоюз призывает стороны предпринять дальнейшие решительные шаги для решения других двусторонних вопросов и по-прежнему привержен поддержке усилий, направленных на установление устойчивого и прочного мира в регионе Южного Кавказа, говорится в заявлении ЕСВД.

Как сообщалось, 11 мая в Алматы главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить переговоры.

15 мая государственные комиссии Азербайджана и Армении по вопросам делимитации согласовали совместно составленный протокол-описание отрезков линии границы между населенными пунктами Газахского района Азербайджана и Тавушской области Армении.