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    16:08, 11 Май 2024 | GMT +6

    В Алматы главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить переговоры

    Главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить переговоры
    Фото: 1news.az

    Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян по итогам встречи 10-11 мая в Алматы договорились продолжить переговоры по открытым вопросам. Об этом говорится в заявлениях МИД Азербайджана и Армении по итогам встречи в Алматы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - Министры приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в этом направлении договоренности. Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия, - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

    С таким же заявлением выступил МИД Армении по итогам переговоров в г.Алматы. 

    Во внешнеполитических ведомствах двух стран отметили, что в ходе визита министры встретились с заместителем Премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу как отдельно, так и в трехстороннем формате. 

    В ходе переговоров министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, а также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян выразили признательность казахстанской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном.

     

    Теги:
    Международная деятельность РК Армения Азербайджан МИД РК Алматы Международные отношения
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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