В Алматы главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить переговоры

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян по итогам встречи 10-11 мая в Алматы договорились продолжить переговоры по открытым вопросам. Об этом говорится в заявлениях МИД Азербайджана и Армении по итогам встречи в Алматы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Министры приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в этом направлении договоренности. Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия, - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

С таким же заявлением выступил МИД Армении по итогам переговоров в г.Алматы.

Во внешнеполитических ведомствах двух стран отметили, что в ходе визита министры встретились с заместителем Премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу как отдельно, так и в трехстороннем формате.

В ходе переговоров министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, а также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян выразили признательность казахстанской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном.