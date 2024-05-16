Азербайджан и Армения согласовали протокол по некоторым отрезкам границы

Государственные комиссии Азербайджана и Армении по вопросам делимитации согласовали совместно составленный протокол-описание отрезков линии границы между населенными пунктами Газахского района Азербайджана и Тавушской области Армении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Очередная девятая встреча Государственной комиссии прошла в Газахском районе Азербайджана под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна.

- В ходе встречи комиссии, в соответствии с принятым ими протоколом 8-й встречи от 19 апреля 2024 года обсудили проделанную работу и согласовали совместно составленный с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, прошедшей процедуру дежурства в 1979 году, протокол-описание отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (Азербайджан) - Баганис (Армения), Ашагы Аскипара (Азербайджан) - Воскепар (Армения), Хейримли (Азербайджан) - Киранц (Армения) и Кызыл Гаджилы (Азербайджан) - Беркабер (Армения), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада, - сообщила пресс-служба вице-премьера Азербайджана.

По итогам встречи был подписан соответствующий протокол. Дата и место следующей встречи будут согласованы в рабочем порядке.

Сообщается, что армянские и азербайджанские пограничники заступят на дежурство на делимитированной границе в ближайшие дни.

23 апреля Азербайджан и Армения установили на границе первый пограничный столб. 6 мая пресс-служба правительства Армении сообщила, что Ереван и Баку установили 40 пограничных столбов в районе Тавуша (на границе с Газахским районом АР).

10-11 мая в Казахстане состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении — стороны обсудили заключение мирного договора.