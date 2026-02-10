Европарламент предпринимает меры по решению жилищного кризиса в Европе

Данный комитет — первый в истории Европарламента специальный комитет, созданный в декабре 2024 года, призван решить проблему дефицита жилья в большинстве государств Европейского союза.

Доклад, подготовленный евродепутатом Борха Хименесом Ларрасом (фракция EPP, Испания), стал результатом года интенсивных слушаний, визитов в проблемные города (Милан, Барселона, Вена и другие) и рассмотрения тысяч поправок.

К докладу было подано 1456 поправок, из которых «49 компромиссных» вынесены на финальное голосование. Члены комитета (включая председателя Ирену Тинагли, S& D, Италия) должны были принять окончательную версию рекомендаций для всего ЕС.

Ключевые предложения доклада:

— Увеличение предложения жилья как главный приоритет — ускорение строительства и реновации, сокращение бюрократии и разрешительных процедур.

— Регулирование платформ краткосрочной аренды (Airbnb и аналоги) — ограничения на инвестиции в туристическое жилье, чтобы вернуть квартиры на долгосрочный рынок.

— Борьба с пустующими объектами — около 20% жилфонда ЕС пустует; призывы к налогам на вакантное жилье и принудительному возврату на рынок.

— Использование фондов ЕС — удвоение инвестиций в доступное и социальное жилье через фонды сплочения, Европейский инвестиционный банк (EIB) и будущий многолетний бюджет (MFF 2028–2034).

— Поддержка уязвимых групп — молодежь, семьи с низким доходом, бездомные; признание права на адекватное жилье как фундаментального.

— Борьба со спекуляциями и «финансиализацией» жилья — ограничения для институциональных инвесторов, которые скупают целые кварталы.

Голосование прошло в г. Страсбурге и транслировалось в прямом эфире на мультимедиа-портале Европарламента. После принятия в комитете доклад отправится на пленарное голосование всего Европарламента — ожидается в марте 2026 года. Только после этого резолюция станет официальной позицией ЕП и сможет влиять на Еврокомиссию и страны-члены.

Напомним, что цены на жилье в ЕС выросли на 55–60% с 2010-х, аренда — на 20–27%, в отдельных странах — вдвое больше. Около 20% европейцев тратят более 40% своего дохода на жилье, и 1 из 10 европейцев не может вовремя платить аренду. Более 1 млн бездомных в ЕС. Молодежь до 30–35 лет часто живет с родителями (в Польше — каждый второй в 25–34 года).

Сегодняшнее голосование проходит на фоне уже действующей Европейской программы доступного жилья (European Affordable Housing Plan), представленной Еврокомиссией в декабре 2025 года. Многие депутаты называют доклад HOUS «усилением» этого плана и призывают к более жестким мерам против спекуляций и пустующих квартир.

О повестке последнего заседания лидеров Европейского союза, читайте здесь.