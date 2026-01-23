В Брюсселе проходит неформальный саммит лидеров Евросоюза

Сегодняшнее неформальное заседание Европейского совета не имеет конкретной повестки дня, за исключением того, что его созвали для обсуждения внешних отношений блока — от Гренландии до Ближнего Востока.

Недавние заявления президента США Дональда Трампа о претензиях на остров Гренландия и намерения ввести пошлины на отдельные страны ЕС, вызвали в Брюсселе разную реакцию.

Некоторые государства заявили о готовности ввести ответные меры, другие предпочли занять выжидательную позицию. К числу жестких мер, на которые европейцы готовы идти относят так называемую «торговую базуку» - Инструмента противодействия принуждению (ACI ). Это регламент ЕС, принятый в ноябре 2023 года и вступивший в силу 27 декабря 2023 года.

Он предназначен для защиты Европейского союза и его стран-членов от экономического принуждения (economic coercion) со стороны третьих стран (не входящих в ЕС).

Неформальная встреча началась в 19 часов по брюссельскому времени в формате ужина.

Сначала председатель Европейского парламента Роберта Метсола проведет обмен мнениями с лидерами стран, после чего двери закроются и начнутся дискуссии.

Первая часть встречи, вероятно, будет включать обсуждение возобновления работы над застопорившимся торговым соглашением между ЕС и США. Несмотря на то, что Трамп отступил от введения тарифов и заявил о готовности к обсуждению вопроса о Гренландии с Генсеком НАТО Марком Рютте.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Европейский союз и США найдут способ преодолеть сохраняющуюся напряженность.

— Я придаю большое значение попыткам сохранить НАТО, — заявил Мерц журналистам в начале саммита, — Этот трансатлантический альянс нельзя просто так оставить. Мы строили его более 75 лет.

Канцлер Германии также подчеркнул, что, по его мнению, сейчас необходимо сосредоточиться на укреплении блока в плане обороны и конкурентоспособности.

— Оборонная мощь и конкурентоспособность — две стороны одной медали. Именно над этим мы и работаем, — сказал Мерц.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на саммит Европейского совета в своих ставших уже культовыми солнцезащитных очках.

В его администрации сообщили о незначительных проблемах со здоровьем, связанных с глазами.

Напомним, на этой неделе французский лидер появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе в своих солнцезащитных очках - «авиаторах», что вызвало резонанс в социальных сетях. Трамп также не удержался от комментария по данному поводу.